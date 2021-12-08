Астрахань получит 1,4 млрд рублей завершение Восточного обхода города

Астраханской области выделят допфинансирование на завершение строительства Восточного обхода города. Губернатор региона Игорь Бабушкин провел большую работу, что возобновить возведение этой крупной объездной трассы, которое было остановлено в 2012 году.

- Восточный обход позволит разгрузить транспортные потоки в городе, это нам жизненно необходимо, - подчеркнул глава региона Игорь Бабушкин.

Как сообщает пресс-служба астраханского губернатора, дополнительные средства поступят из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги": 500 млн рублей в 2022 году и 935 млн рублей - в 2023 году.

Ранее на эти цели Астраханской области были выделены 220 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ, также строительство софинансируется из регионального бюджета. Общая стоимость контракта - 2,16 млрд рублей. ГКУ АО "Астраханьавтодор" уже провело конкурсные процедуры по определению подрядной организации. На данный момент с победителем подписан контракт сроком на 6 лет.

Подрядчику предстоит построить объездную трассу протяженностью 7,6 км от автодороги Астрахань - Зеленга до автодороги Астрахань - Камызяк с мостовым переходом длиной 300 метров через реку Царев. Проект предусматривает также строительство переходов, остановок и обустройство освещения. Подготовительные работы уже начались.

Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит транспортную связь Володарского, Приволжского и Камызякского районов, позволит исключить транзитный проезд большегрузов через Астрахань (они поедут по автодороге регионального значения Астрахань - Камызяк). Благодаря снижению нагрузки, обеспечится сохранность городских дорог от разрушения и улучшится экологическая обстановка в городе.