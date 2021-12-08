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08.12.2021 17:11
Рубрика: Власть

Астрахань получит 1,4 млрд рублей завершение Восточного обхода города

Текст: Наталья Коротченко
Астраханской области выделят допфинансирование на завершение строительства Восточного обхода города. Губернатор региона Игорь Бабушкин провел большую работу, что возобновить возведение этой крупной объездной трассы, которое было остановлено в 2012 году.
Фото: АстраханьАвтодор Фото: АстраханьАвтодор
Фото: АстраханьАвтодор

- Восточный обход позволит разгрузить транспортные потоки в городе, это нам жизненно необходимо, - подчеркнул глава региона Игорь Бабушкин.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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Как сообщает пресс-служба астраханского губернатора, дополнительные средства поступят из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги": 500 млн рублей в 2022 году и 935 млн рублей - в 2023 году.

Ранее на эти цели Астраханской области были выделены 220 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ, также строительство софинансируется из регионального бюджета. Общая стоимость контракта - 2,16 млрд рублей. ГКУ АО "Астраханьавтодор" уже провело конкурсные процедуры по определению подрядной организации. На данный момент с победителем подписан контракт сроком на 6 лет.

Подрядчику предстоит построить объездную трассу протяженностью 7,6 км от автодороги Астрахань - Зеленга до автодороги Астрахань - Камызяк с мостовым переходом длиной 300 метров через реку Царев. Проект предусматривает также строительство переходов, остановок и обустройство освещения. Подготовительные работы уже начались.

Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит транспортную связь Володарского, Приволжского и Камызякского районов, позволит исключить транзитный проезд большегрузов через Астрахань (они поедут по автодороге регионального значения Астрахань - Камызяк). Благодаря снижению нагрузки, обеспечится сохранность городских дорог от разрушения и улучшится экологическая обстановка в городе.

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