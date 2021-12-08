Хуснуллин утвердил план привлечения триллиона рублей в развитие Крыма

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин утвердил план привлечения одного триллиона рублей в экономику Республики Крым и Севастополя до 2025 года. Он поможет благодаря устранению административных барьеров и создания привлекательных условий для бизнеса добиться прорывного социально-экономического развития региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

- Такие серьезные инвестиции - не менее одного триллиона рублей - могут быть получены только в случае создания привлекательных условий для развития бизнеса - тогда будут запущены самые амбициозные проекты, - уверен Марат Хуснуллин. - Налоговая база субъектов увеличится, местное население будет обеспечено новыми рабочими местами. Все это позволит достичь кумулятивного эффекта социально-экономического роста Крымского полуострова.

Для реализации плана кабмин отрегулирует и сделает более эффективными механизмы функционирования свободной экономической зоны на территории РК и Севастополя, а также предоставления льготных кредитов ее участникам. Интенсифицируют власти и программу льготного кредитования сельских территорий для строительства жилья, дорог и инженерной инфраструктуры. В самой важной для полуострова туристической сфере регионам помогут в реализации инвестпроектов, предусматривающих увеличение номерного фонда гостиничных и санаторно-курортных комплексов за счет реновации старых и строительства новых объектов. Например, в рамках постановления правительства РФ банк РНКБ предоставит льготный кредит на сумму 9,48 миллиарда рублей инвестору строительства многофункционального курортного комплекса Alean Family Resort в городе Саки. Общая площадь застройки нового примиум-курорта - более 45 тысяч квадратных метров, а общий номерной фонд - более 2000 номеров четырех- и пятизвездочного уровня.

Еще один важный пункт плана - цифровизация документооборота и разрешительной системы жилищного строительства в Республике Крым и Севастополе. Власти создадут отдельный механизм финансирования девелоперских проектов и банк земельных участков для эффективного вовлечения их в оборот. План также предусматривает опережающий ввод в эксплуатацию индустриальных парков, развитие гражданского и рыбопромыслового флота.

Сегодня же во втором чтении Госсовет РК принял бюджет Республики Крым на 2022 год и до 2024 года" во втором чтении. Доходы в 2022 году достигнут 216,8 миллиарда рублей, а расходы - 219,7 миллиарда (дефицит - 2,9 миллиарда рублей). Пока, по словам спикера парламента Владимира Константинова, лишь 28 процентов региональной казны - это собственные доходы региона.

- Мы сегодня глубоко дотационный регион, - отметил Константинов. - Тем не менее, доходы Крыма ежегодно растут. В 2014 году регион самостоятельно заработал 17 миллиардов, а в 2021 - уже 62 миллиарда. Главный финансовый документ республики сохранил динамику преобразований, происходящих в регионе. Крым - это большая стройка России. Сегодня во всех сферах реализуются тысячи проектов. Наша задача - добиваться эффективного использования бюджетных средств в модернизации инфраструктуры. И главное, чтобы после реконструкции и строительства все объекты вовремя вводились в эксплуатацию. Крымчанам нужны эффективные живые проекты.