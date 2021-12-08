После капремонта открылся Крымскотатарский академический театр

В Симферополе в рамках федеральной целевой программы развития Республики Крым и Севастополя завершен масштабный капитальный ремонт здания Крымскотатарского государственного музыкально-драматического театра.

В смету проекта были включены обновление фасада и благоустройство прилегающей территории. В самом театре заменили инженерные сети, создали новые гримерные и костюмерные кабинеты, заменили "одежду" сцены и обновили зрительный зал. Отремонтированные репетиционный и балетный залы помогут актерам оттачивать свое мастерство. Всего на масштабное обновление из бюджета было потрачено более 47 миллионов рублей.

- Крымскотатарский театр преобразился, - отметил глава РК Сергей Аксенов, осмотрев отремонтированное здание. - Созданы достойные условия не только для коллектива, который творит и вдохновляет, но и для гостей, которым здесь будет комфортно. На культуре держится очень многое, и это сила, для которой нет барьеров.

Сейчас в фойе выставлены фотографии, позволяющие зрителям сравнить, как выглядел театр до ремонта в октябре 2020 года, и каким он стал после его завершения.

Сегодня Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр - это единственный в мире театр крымских татар. Он стал центром национальной культуры и работает для ее сохранения, развития и интеграции в общероссийское культурное пространство.