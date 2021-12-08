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Все больше россиян новогодние праздники, судя по запросам в Сети и широте бронирования, намерены провести в загородных домах. Такое новогодье "в эпоху ковида" не отпугивает даже высокими ценами.
На Новый год россияне арендуют загородные дома. Предложения могут быть самые неожиданные Фото: РИА Новости На Новый год россияне арендуют загородные дома. Предложения могут быть самые неожиданные Фото: РИА Новости
На Новый год россияне арендуют загородные дома. Предложения могут быть самые неожиданные Фото: РИА Новости

В Сочи уже забронировали почти все коттеджи, рассказала "РГ" президент городской гильдии риелторов Юлия Усачева: "В Красной Поляне вакантных предложений точно не осталось. Стоимость аренды - от 100 тысяч рублей в сутки. В этом году спрос выше, чем в прошлом".

Фото: iStock
Сколько стоит аренда дома под Москвой на Новый год

Как и на горнолыжном курорте в Шерегеше. Цены, правда, здесь спокойнее, но тоже "не копейки". И они рассчитаны на большие компании. Аренда коттеджа в среднем обойдется в 24 тысячи рублей за сутки. В прошлом году было около 20 тысяч. В доме предусмотрено проживание 6-12 человек, но по факту входит больше. Во многих коттеджах появились дополнительные места.

В Карелии предлагают самые разные варианты - одноэтажные коттеджи и двух-, даже трехэтажные, тоже на большой количество гостей. Спрос высокий, прокомментировали "РГ" в одном из карельских турагентств. В основном едут жители Москвы и Петербурга.

Чаще интересуются домами на берегу Онежского и Ладожского озер. Цены очень гуманные - в среднем от 4 до 10 тысяч рублей за сутки. Есть и дешевле. Такие домики пока свободны.

В Карелии сдают за 25 тысяч в сутки дом для тех, кто хочет забраться в глубинку и жить подальше от магазина, сотовой связи и интернета. Только лес и сугробы!

А вот в Суздале незанятые коттеджи придется сильно поискать. И если повезет, можно за 5 тысяч рублей в сутки снять дом с двумя спальнями. И бонусом.

Бонус - это возможность заехать в домик с кошкой или маленькой собакой. Правда, за питомца все-таки придется доплатить 500 рублей в сутки.

Плюс 15 процентов

Вообще владельцы домов в Суздале на Новый год часто предпочитают сдавать жилье на несколько суток сразу. Например, в доме с сауной и камином на четырех человек можно отдохнуть с 30 декабря по 2 января за 28 тысяч рублей в сутки. Со 2 по 5 января те же радости обойдутся уже в 22 тысячи рублей в сутки, с 8 по 10 января - в 16 тысяч. Судя по объявлениям годовой давности, тогда в Суздале можно было снять коттедж и за три тысячи рублей.

Рост цен подтвердил и федеральный портал "Мир квартир". Его аналитики в сегменте загородных домов в среднем по России зафиксировали подорожание аренды на 15 процентов - до 58 тысяч рублей за три новогодних дня. Это по сравнению с началом декабря 2020 года.

Например, по данным портала, самый дешевый дом в Подмосковье сдается для двух человек за 45 тысяч рублей. В Ялте скромный загородный дом можно арендовать от 30-35 тысяч, а нескромный обычно обходится в 40-100 тысяч. В Геленджике, Анапе и разных местах Крыма ставки составляют от 20 до 80 тысяч рублей в сутки, если исключить элитные варианты.

Придется доплатить

Обычно гостям в доме бесплатно предлагают туалетные принадлежности, постельное белье и полотенца, посуду. Однако портал "Мир квартир" предупреждает, что могут быть и незапланированные траты. Так что готовьтесь к ним.

Фото: РИА Новости
Эксперты подсчитали, сколько осталось коттеджей для аренды на Новый год

Во-первых, с вас могут взять залоговый депозит - 20-50 тысяч рублей. Его потом вернут, если, конечно, вы не разрушите коттедж.

Во-вторых, часто такие услуги, как баня, сауна, СПА, а также прокат оборудования предоставляются за плату.

И в-третьих, если количество заезжающих больше, чем изначально вы оговорили с арендатором, то за "лишних" придется доплатить.

Корреспонденты "Российской газеты" тоже посмотрели, как обстоят дела с доплатами в разных регионах.

58 тысяч рублей -такова средняя цена аренды по России за три дня новогодних праздников, по данным аналитиков портала "Мир квартир". По сравнению с доковидным 2019 годом цены поднялись на 30 процентов

В Шерегеше питание, как правило, в основной ценник не входит. Но есть варианты, когда можно заказать завтрак за дополнительную плату. Очень востребована и гораздо шире теперь распространена еще одна услуга - трансферт на гору. Коттеджи, в отличие от отелей, расположены в основном в поселке, а не рядом с трассами и подъемниками.

В Суздале русская баня на дровах, как правило, везде оплачивается отдельно. Кто-то просит 2500 за четыре часа, кто-то - 2500 с двух человек или 4500 с шести человек за три часа в парилке. Есть варианты и дороже: 3500 за три часа для двух человек. А в дизайнерском коттедже 5000 рублей за баню компания при желании доплачивает при заезде. В цену аренды эта услуга даже в таком доме не входит.

От джакузи до сугробов

В Карелии корреспонденты "РГ" нашли два интересных предложения. Контраст между ними - "сотни километров".

Например, дом в поселке Матросы, который находится недалеко от Петрозаводска и располагается прямо на берегу реки Шуя. Здесь есть все, что может пожелать семья или дружеская компания на отдыхе. И бильярд, и зона отдыха с мангалом, и баня с парилкой, и гостиная с финским камином, и многочисленные спальни. В санузлах есть душ и даже джакузи.

А с крытой террасы можно любоваться видом на реку. По желанию клиентов организуют и зимнюю рыбалку. Площадь дома - 400 квадратных метров, а цена за одни сутки - 18 тысяч. Уже забронирован.

Фото: Наталья Онищенко
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Зато дом в селе Хюрсюля Суоярвского района пока свободен. За него просят 25 тысяч в сутки на Новый год. Это для тех, кто хочет забраться в глубинку и жить подальше от магазина, ближайший в 20 километрах. И от интернета - слабая связь, не каждый сотовый оператор здесь может принять сигнал. Но зато можно любоваться видом на лес, засыпанный снегом.

Лето уже в продаже

Вообще кто хотел снять зимний коттедж подешевле, начали его присматривать еще в сентябре, а бронировать в октябре.

Сейчас, кстати, в Сочи активно идет "распродажа" коттеджей на лето. "Очень многие обращаются за бронью на май, июнь и июль, - рассказала "РГ" президент Гильдии риелторов в Сочи Юлия Усачева. - Спрос на аренду домов очень высокий. К сожалению, в Сочи немного домов сдаются в аренду, поэтому мы наблюдаем, что стоимость выросла на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом".

Такой спрос, объяснила собеседница "Российской газеты", связан с антиковидными мерами. С QR-кодами, которые требуются при заселении в отели и санатории, но не распространяются на частный сектор. Плюс многие хотят отправиться и на новогодние, и на летние каникулы проверенной компанией или семьей, чтобы меньше контактировать с чужими людьми. И уберечь себя от инфекции.

Так что мудро поступили в Шерегеше. По словам менеджера туркомпании "Шория" Дмитрия Гойкалова, за год на курорте построили много новых гостевых домов. А это значит, что стало еще больше групповых вариантов размещения. Здесь, как правило, коттеджи снимают компаниями. И все это в пандемию будет особенно востребовано.

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