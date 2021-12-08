Пора в отпуск: Чем заняться в Ростовской области зимой

Много веков подряд территория нынешней Ростовской области была перекрестком торговых путей, где смешивались всевозможные народы и культуры Евразии. И хотя регион часто ассоциируется с летним отдыхом, на самом деле он прекрасен в любое время года и отлично подходит для тех, кто хотел бы провести свои зимние каникулы небанально, насыщенно и интересно.

Каким-то чудом старый Ростов-на-Дону сохранился в виде десятков уникальных памятников архитектуры, также в городе большое количество музеев и со­временных общественных пространств. Местные гиды готовы провести вас по городу и показать Ростов во всем его многообразии и эклектике: это и старинный купеческий город XIX века, и атмосферные ростовские дворики, и город воинской славы, и креативные кластеры, и гастрономическая столица, но об этом чуть позже.

Взять, например, 950-летний город Азов, где в Средние века также торговали купцы со всего света. Азовский музей-заповедник охватывает времена начиная с эпохи бронзы и раннего железного века. И даже больше. Палеонтологическая коллекция музея - одна из лучших в России. Кстати, только в трех музеях мира есть полностью сохранившиеся скелеты мамонтов, и в Азове - один из них. Скелетам динотерия восемь миллионов лет. А экспозиция "Сокровища кочевников Евразии", включающая в себя настоящее скифское золото, не имеет аналогов в мире.

Но, наверное, одна из главных визитных карточек региона - донское казачество. Станица Старочеркасская - это целый музей-заповедник под открытым небом, где в первозданном виде сохранились курени, дома донских казаков. В станице вы сможете прочувствовать всю мощь истории донского казачества и посетить действующий Войсковой Воскресенский собор, заложенный еще Петром I, побывать в Атаманском дворце Ефремовых, чудом сохранившемся до наших дней, и даже пройти обряд посвящения в казаки. Волшебно зимой прогуляться по тихой старинной казачьей станице или прокатиться на повозке, запряженной лошадью, по заснеженным уютным улицам, а после согреться донской ухой, приготовленной по традиционному казачьему рецепту.

В 2,5 часа езды от Ростова-на-Дону есть еще одно уникальное место, связанное с донским казачеством. Это хутор Старозолотовский, официально признанный одним из самых красивых хуторов России, который иногда сравнивают с деревушками французского Эльзаса. Здесь же, кстати, летом есть и цветущее лавандовое поле. В хуторе расположен этнографический музей под открытым небом "Тихий Дон", где можно познакомиться с бытом донских казаков, созданный из декораций к одноименному фильму Сергея Урсуляка.

Безусловно, местом маст-визит является и Таганрог, родина Антона Чехова, самый живописный город на берегу Азовского моря. Здесь сохранился домик, где родился всемирно известный писатель. С большим интересом гости посещают Лавку Чеховых, дом-музей, на втором этаже которого жила семья писателя, а на первом - работала продуктовая лавка "Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары", в которой работал отец писателя. Удивительно, но вывеска висит по сей день и даже не изменилась.

С большим интересом гости посещают Лавку Чеховых, дом-музей в Таганроге, на втором этаже которого жила семья писателя, а на первом - работала продуктовая лавка. Фото: АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям"

А еще город удивит ценителей истории и архитектуры. Здесь сохранились здания XIX века и великолепные памятники, с которыми связаны многие знаменитые имена русских царей, полководцев, артистов, музыкантов и писателей, от Петра I до Фаины Раневской. Вечером можно сходить в театр им. А. П. Чехова, спроектированный итальянским архитектором как миниатюра миланского театра "Ла Скала".

На севере Ростовской области, на берегу реки Дон, находится всемирно известная станица Вешенская, родина Нобелевского лауреата М. А. Шолохова. Здесь сохранилось все, что связано с жизнью и творчеством великого писателя: личные вещи, рукописи, письма, дома, в которых он жил. Зимой в Вешенской тоже можно покататься на лошадях или прогуляться по хвойным лесам вблизи станицы.

Непосредственно сам город Ростов-на-Дону по праву считается гастрономической столицей юга. Здесь и правда перемешалась самая разная кухня (русская, украинская, казачья, армянская, еврейская и другие), что придает местным ресторанам тот неповторимый калейдоскоп вкусов, который не встретишь ни в одном другом городе. В пределах только одного квартала на "Табачке" готовят и итальянскую пасту, и восточный плов с бараниной, и настоящий грузинский лаваш, и азиатский суп. Говорят, что по количеству ресторанов на душу населения Ростов уже обогнал Москву. А уж таких вкусов даже в столице не найти!

Недаром эксперты авторитетной ежегодной Национальной ресторанной премии WHERETOEAT SOUTH-2021 включили в топ-10 ресторанов юга России три ростовских: LEO Wine & Kitchen, "Онегин дача", La Fabbrica. Первая строчка рейтинга была отдана LEO Wine & Kitchen, говоря о котором эксперты отмечают, что "нигде больше в России так строго не следуют принципам локальности и сезонности, как здесь".

В последние годы Ростовскую область можно смело называть и винной дестинацией России. В отличие от Крыма и Кубани, где больше развит винный массмаркет, здесь ставку делают на эксклюзивные автохтонные сорта, которые не растут больше нигде в мире. "Красностоп золотовский", "цимлянский черный", "сибирьковый" - такие оригинальные изюминки ценители вина ищут сегодня по всему свету, а тут их можно попробовать прямо на месте.

Самый знаменитый донской гастрономический бренд - раки. Обязательно попробуйте! Фото: АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям"

Любителям оригинальных напитков обязательно стоит пройтись и по "барной миле", небольшому кварталу в переулке Газетном, где сосредоточены одни из самых "вкусных" питейных заведений Ростова. Опять-таки, яркое смешение культур Ростова делает это место уникальным. Нечто подобное в России можно найти только разве что в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна.

Гурманам стоит обязательно посетить и Центральный рынок, или, как его называют в Ростове, Старый базар. Рыбные развалы, знаменитые донские лещи и раки, домашние соленья, сезонные овощи и фрукты - ни один гость не уйдет отсюда без увесистого урожая деликатесов и региональных специалитетов.

Есть на Дону и уникальные зимние традиции, например гадание на варениках с сюрпризами. Такое интересное и вкусное развлечение можно попробовать только в Ростовской области. Приезжайте на Вольный Дон, позвольте случиться чуду и узнайте, что вас ждет в предстоящем году.

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