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08.12.2021 19:37
Рубрика: Культура

В Астрахани начались публичные лекции о женщинах-художницах

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя - Юг России № 279(8630)
Интересные лекции для любителей искусства проходят в Астрахани с 1 декабря. На встречах, которые проводятся на разных площадках города, речь пойдет о женщинах-художниках, которые коренным образом изменили арт-мир. Их истории поражают и вдохновляют.

Как рассказала автор идеи, куратор фестиваля паблик-арта "Чилим", искусствовед Евгения Козлова, это новый вид культурного досуга, возможность для самообразования и развития креативного мышления. Героинями лекций станут представительницы русского, американского, европейского авангарда, ключевые фигуры искусства перформанса и концептуализма.

Фото: kinopoisk.ru
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- Марина Абрамович, Йоко Оно, Луиз Буржуа, Ирина Нахова, Айдана Салахова, Таус Махачева, Ольга Киселева - без творчества этих художников наша реальность была бы совсем другой. Их работы часто становились поводом для важных общественных дискуссий, - рассказала Евгения.

Проект реализован региональным отделением Союза женщин России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего запланировано десять встреч, лекции будут бесплатными, но по предварительной записи, причем часть мест забронирована для многодетных мам и женщин, попавших в кризисную ситуацию.

- Одной из площадок будет Кризисный центр помощи женщинам, что должно способствовать эмоциональной поддержке и вдохновению женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - отметила Евгения Козлова. - Как ожидается, проект поможет им самоопределиться, ведь многие художницы XX - XXI века через искусство выплескивали свою боль, находили в нем источник эмоциональной стабильности, независимости, в том числе финансовой.

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