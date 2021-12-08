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08.12.2021 19:12
Рубрика: Общество

В Астрахани талантливые молодые ученые получат по 200 тысяч рублей

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 279(8630)
Премии для молодых ученых за достижения в области науки и техники начнут вручать в Астрахани. Первую награду соискатели получат ко Дню российской науки 8 февраля, размер премии составит 200 тысяч рублей.

Инициатором стал Астраханский госуниверситет. Но претендовать на премию смогут не только сотрудники университета.

Фото: Пресс-служба Российского общества "Знание"
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Награда может быть присуждена любому ученому в возрасте до 35 лет, главное, чтобы претендент представил исследования, внесшие вклад в развитие естественных и технических наук, завершившиеся созданием и внедрением в производство новых технологий, приборов, оборудования, материалов и веществ, или разработки, применяемые в области физики и смежных дисциплин.

Премия будет носить имя Анатолия Александрова - президента академии наук СССР в 1975-1986 годах. По мнению руководства университета, связь поколений даст стимул молодым ученым.

- Александров неоднократно приезжал в Астраханскую область для проведения исследований. Под его руководством на предприятии "Сельхозтехника" в Енотаевском районе в 1983 году был открыт цех по восстановлению изношенных деталей. Для того времени это была инновация. Глава предприятия Владимир Протопопов получил звание лауреата премии Совета министров СССР за разработку и внедрение в производство нового оборудования для восстановления и упрочнения деталей машин электрокомпактной приваркой порошковых материалов, - рассказал ректор Астраханского госуниверситета Константин Маркелов.

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