В Астраханской области селяне получат бесплатную землю для строительства

Депутаты Астраханской думы внесли изменения в закон "Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской области".

Согласно поправкам сформирован перечень сельских районов, где жители могут получить в безвозмездное пользование земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства. Участки дадут на срок до шести лет. После этого, как сообщил автор законопроекта, председатель облдумы Игорь Мартынов, землю можно оформить в аренду или в собственность.

Как отмечается на сайте облдумы, еще в 2008 году жители Астраханской области получили право на безвозмездное пользование земельными участками для ведения ЛПХ и индивидуального жилищного строительства.

Однако им никто не пользовался, так как не был сформирован перечень муниципалитетов, которые готовы выделять такие участки. Поправки к закону восполнили этот пробел. На данный момент выделить землю согласились главы восьми из 12 районов.

Теперь воспользоваться земельным правом смогут жители семи сельсоветов Камызякского района (Иванчугский, Семибугоринский, Раздорский, Образцово-Травинский, Самосдельский, Новотузуклейский, Каралатский), трех сельсоветов Володарского района (Тишковский, Маковский, Тулугановский), трех - Лиманского (Зензелинский, Промысловский, Яндыковский) и по одному - Енотаевского (Грачевский), Икрянинского (Чулпанский), Красноярского (Байбекский), Наримановского (Астраханский) и Харабалинского (Хошеутовский) районов.

Закон вступит в силу через десять дней после опубликования на региональном портале правовой информации.