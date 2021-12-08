В Госдуме ответили на мем Украины о "головной боли" от России

Украина стала страной потерянных возможностей, отвернувшись от России, и испытывает фантомные боли, считает депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет. Так он прокомментировал появление на официальной странице Украины в соцсетях мема о постоянной головной боли от соседства с Россией.

- Украина, взяв курс на вражду с Россией, превратилась в страну потерянных возможностей, - цитирует Шеремета РИА Новости. - Если что и беспокоит Украину, так это точно не головные, а фантомные боли, что ее искусственно оторвали от некогда единого большого славянского мира, в котором она была счастливой и благополучной.

Депутат считает появление подобных мемов печальной тенденцией. Они, по его словам, приведут страну к самоуничтожению. Вместо этого он предложил Украине "вернуться в братскую семью славянских народов".

- Мы сожалеем, что украинские власти так и не поняли, что для их страны Россия - это последний шанс на спасение, - отметил депутат.