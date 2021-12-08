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08.12.2021 18:00
Рубрика: Общество

В Крыму вылечили от коронавируса 102-летнего ветерана войны

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Врачи Ялтинского филиала Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вылечили от коронавируса 102-летнего долгожителя ветерана Великой Отечественной войны из Алушты Дмитрия Петровича Захарова. Об этом сообщила глава администрации Ялты Яина Павленко.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области
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По ее словам, Дмитрий Захаров выписан из ковидного госпиталя Ливадийской больницы.

- Участник боевых действий, отличник просвещения, - отметила Павленко. - Более 30 лет был директором одной из школ в Челябинской области, работал в городском отделе образования. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья нашему ветерану!

Медики филиала ФГБУ ФМБА России две недели лечили пенсионера и его невестку. Сейчас Дмитрий Петрович, у которого было поражено 40 процентов легких, уже дома и быстро восстанавливается. У мужчины появился аппетит, и он бодро ходит по квартире.

С 1935 года Дмитрий Захаров работал учителем, в 1939 был призван в армию. А когда началась Великая Отечественная война, он прошел нелегкий путь от рядового солдата до лейтенанта, начальника радиостанции. С 1947 года он продолжил работу учителем истории, а в 1948 году был назначен директором школы Сосновского района Челябинской области. За участие в Великой Отечественной Захаров награжден двумя орденами и 15 медалями. Сейчас ветеран занимает активную жизненную позицию и пишет книги о войне.

В Республике Крым, начиная с 21 ноября, число ежедневно выявленных случаев COVID-19 сокращается (за 8 декабря - 352 человека). В стационарах проходят курс лечения 19 2808 пациентов, занято 80 процентов коек. Но 2000 коек в ковидных отделениях уже сокращены и вновь используются для плановых госпитализаций.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

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