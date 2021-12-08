В Ростове к празднованию 2022 года запустят "Новогодний трамвай"

В Ростове-на-Дону для празднования Нового года и Рождества будут созданы специальные фотографические зоны со световыми композициями, гирляндами и фигурами, а на улицы города выйдет "Новогодний трамвай".

В одном из любимейших парков ростовчан - "Левобережном" - уже установлены праздничные баннеры, елка с фотозоной, почтовый ящик Деда Мороза, новогодние часы, светодиодные фигуры, планируется установить световой фонтан. Сказочные замки, световые шары, "Подарки" и многое другое можно будет увидеть на площади Советов, в Покровском сквере и возле кинотеатра "Ростов".

В преддверии Нового года на линию выйдет "Новогодний трамвай". Празднично украшенная платформа будет курсировать по центральным улицам 29 и 30 декабря с 11:00 до 16:00.

Трамвай пройдет по этому маршруту: ДК "Лендворец" - пр. Буденновский /ул. М. Горького - пр. Ворошиловский/ул. М. Горького - пр. Театральный - Богатяновский спуск/ул. Станиславского - пр. Ворошиловский/ул. Станиславского - Центральный Рынок - станция "Ростов Главный".

"Форматы проведения праздничных мероприятий будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Так, на 28 декабря мы запланировали открытие главной городской елки у парка имени Горького, а на 31 декабря там же - встречу Нового года. В случае действия ограничений все праздничные программы будут транслироваться только на светодиодном экране", - сообщил в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Кроме того, 31 декабря на улице Большой Садовой состоится акция "Остановка с Дедом Морозом", где у ростовчан появится возможность поучаствовать в конкурсах и получить новогодние подарки.

Отдельные призы предусмотрены для победителей конкурса на лучшее новогоднее видео поздравление среди ростовчан и самое яркое праздничное оформление учреждений культуры. Для детей из малоимущих семей и ребят с ограничениями по здоровью запланированы представления в Молодежном театре.