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08.12.2021 16:04
Рубрика: Происшествия

В Севастополе из-за стройки на участке ИЖС стал разрушаться соседний дом

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 278(8629)
Конфликт соседей на улице Нефедова привел к судебным тяжбам и проверкам. Там, где раньше стоял скромный одноэтажный домик, развернулась масштабная стройка, соседний же дом растрескался и стал непригоден для жилья. Власти говорят, что новострой нарушает градостроительные нормы, и намерены подать иск о сносе.
На месте скромного одноэтажного домика уже возведены три этажа из блоков и свай. Фото: Юлия Крымова/РГ На месте скромного одноэтажного домика уже возведены три этажа из блоков и свай. Фото: Юлия Крымова/РГ
На месте скромного одноэтажного домика уже возведены три этажа из блоков и свай. Фото: Юлия Крымова/РГ

Хозяйка пострадавшего дома 74 на улице Нефедова Вера Зайцева добивается справедливости с 2018 года. Тогда на соседнем участке началась стройка, рабочие снесли подпорную стену, вырыли котлован. Почти вплотную к ее дому вырос трехэтажный новострой.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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- Стена, которая прилегает к стройке на Нефедова, 72, вся прогнила, в комнате провалился потолок, трещины пошли по дому, - говорит Вера Григорьевна. - Экспертиза, которую я сделала, показала, что дом стал опасен для проживания. Был вырыт котлован, снесена наша подпорная стена с контрфорсом, полностью снесен забор, вишня завалена на крышу дома, во время дождя текло из всех щелей.

Дома стоят на крутом склоне. Строили их в послевоенные годы. Склон укрепляли подпорными стенами, без которых все сползает вниз. Дом Веры Зайцевой строил ее отец - участник обороны Севастополя. Она прожила в этом доме всю жизнь, более 60 лет. Говорит, что с соседкой никогда не было проблем, жили дружно. Но несколько лет назад соседка умерла, дом по наследству достался дочери, а та затеяла стройку. Мирно договориться с новой хозяйкой не удалось, поэтому Вера Зайцева обратилась в суд с требованием остановить строительство.

- У них был небольшой домик, а рядом - хозпостройка, - говорит женщина. - В суде они доказывали, что не строят новый дом, а делают реконструкцию. На суде эксперт стоял и врал, что на участке не было котлована, хотя у меня есть фотографии котлована, мы вызывали полицию, когда его заливали бетоном. Но в повторной экспертизе суд отказал.

Соседи подали к Зайцевой встречный иск - потребовали снести ее дом на основании того, что он якобы заступает на территорию их участка. Оба иска суд оставил без удовлетворения. В последнее время в домике Зайцевых никто не жил. Семья планировала привести его в порядок, отремонтировать. Теперь они не знают, что делать.

Веру Зайцеву поддержали в комитете по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Севастополя, привлекли профильные департаменты правительства города.

Как оказалось, на участке площадью менее трех соток строят сразу два трехэтажных дома, расположенных очень близко друг к другу. По предварительным данным, объект имеет признаки многоквартирности. Но это не единственное нарушение.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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По словам замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Михаила Наумова, хозяйка участка обращалась с заявлением о проведении реконструкции старого дома, однако ей было отказано.

- Владелица участка получила отказ из-за нарушения отступов от соседних земельных участков и красных линий, - сказал Наумов. - Никаких документов у нее не было, "добро" ей не давали.

Представитель Севгосстройнадзора сообщила, что хозяйка участка не шла на контакт и не хотела пускать проверяющих на территорию. Но Севгосстройнадзор совместно с сотрудниками департамента городского хозяйства проверку все-таки провел и нашел нарушения. Объявлять о них чиновники пока не спешат. Для начала вопрос вынесут на заседание комиссии по пресечению самовольного строительства. Далее будет подан судебный иск о сносе. .

Комментарий

Вячеслав Горелов, председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам ЗС:

- Надеюсь, что будет принято решение о сносе этого строения, налицо букет нарушений, которые зафиксированы департаментами общественной безопасности, городского хозяйства. Нарушено расстояние до соседнего дома и отступ от "красных линий", который должен составлять три метра. Строят как бы два дома, между ними есть небольшой зазор. Можно предположить, что строение имеет признаки многоквартирности.

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