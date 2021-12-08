В Сочи прицеп с трубами насмерть раздавил пассажирку иномарки

В поселке Мамайский Перевал на территории Сочи вечером 7 декабря в результате ДТП погибла женщина. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу-курорту, во время подъема у грузовика, перевозившего железные трубы, оторвался прицеп. Фургон покатился вниз, снося автомобили на своем пути.

- У автомобиля Scania оторвало прицеп с грузом - трубами. На подъеме прицеп скатился назад и наехал на двигающийся в попутном направлении автомобиль Mercedes, - сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

Прицеп ударил со стороны пассажирской двери. Часть машины оказалась под тяжелыми металлическими трубами. Прибывшие на место сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России разблокировали салон автомобиля и освободили находившуюся в нем женщину. Позднее от полученных травм она скончалась в больнице. Также пострадал водитель Mercedes.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.