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08.12.2021 13:26
Рубрика: Происшествия

В Сочи прицеп с трубами насмерть раздавил пассажирку иномарки

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба ЮРСПО МЧС России Фото: Пресс-служба ЮРСПО МЧС России
Фото: Пресс-служба ЮРСПО МЧС России

В поселке Мамайский Перевал на территории Сочи вечером 7 декабря в результате ДТП погибла женщина. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу-курорту, во время подъема у грузовика, перевозившего железные трубы, оторвался прицеп. Фургон покатился вниз, снося автомобили на своем пути.

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- У автомобиля Scania оторвало прицеп с грузом - трубами. На подъеме прицеп скатился назад и наехал на двигающийся в попутном направлении автомобиль Mercedes, - сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

Прицеп ударил со стороны пассажирской двери. Часть машины оказалась под тяжелыми металлическими трубами. Прибывшие на место сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России разблокировали салон автомобиля и освободили находившуюся в нем женщину. Позднее от полученных травм она скончалась в больнице. Также пострадал водитель Mercedes.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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