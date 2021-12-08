Внук маршала Ивана Баграмяна рассказал о полководце

В Ростове-на-Дону появился новый памятник: в средней школе №22 состоялось открытие бюста дважды Героя Советского Союза, маршала Ивана Баграмяна. Торжественная церемония приурочена к 124-й годовщине со дня рождения прославленного полководца.

Внук маршала Иван Баграмян-младший: Дед никогда не повышал голос, даже если кто-то провинился. Фото: Тагир Раджавов/РГ

На открытие памятника в донскую столицу прибыл внук известного военачальника Иван Баграмян-младший. Потомок маршала рассказал, что вырос у него на руках, что Иван Христофорович был внимательным, решительным и справедливым человеком.

- Он очень любил дисциплину. Но все делал с улыбкой и никогда не повышал голос, даже если кто-то провинился, - рассказал Иван Баграмян, характеризуя деда.

Иван Баграмян родился в селе Чардахлы Нагорного Карабаха в 1897 году. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах.

В годы Великой Отечественной Иван Христофорович спланировал многие успешные военные операции и руководил ими, в том числе принимал активное участие в разработке детального плана освобождения Ростова-на-Дону 29 ноября 1941 года.

Отдать дать уважения талантливому военачальнику пришел глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, депутаты городской думы, а также ветераны Великой Отечественной войны и юнармейцы.