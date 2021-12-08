Возле Херсонеса началось строительство историко-археологического парка

Военные строители приступили к возведению первых двух объектов историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе - школы искусств и детского центра "Корсунь" - филиала "Артека". Стройка ведется круглосуточно, к работам привлечены 1200 человек. Замминистра обороны России Тимур Иванов сообщил сегодня журналистам, что образовательный комплекс будет готов принять учеников в следующем году.

- Строительство разбито на несколько этапов, - сказал Иванов. - На верхней площадке в сентябре 2022 года начнется учебный процесс. Потом мы переходим в нижнюю часть, где будут завершены археологические работы. Целевой план - к концу 2023 - началу 2024 года завершить весь комплекс "Херсонеса Таврического".

Историко-археологический парк строится на территории бывших воинских частей возле музея-заповедника "Херсонес Таврический". Замминистра напомнил, что с учетом исторической значимости этих земель президент России принял решение о передислокации военных подразделений. Возле Херсонеса располагались полевой банк, автобат и школа водолазов. По словам Тимура Иванова, первые два подразделения уже освободили территорию - новый полевой банк разместился в центре города, автобат также перемещен на новое место. До конца этого года начнется переезд Центра подготовки водолазных специалистов ВМФ, для которого на берегу Камышовой бухты в Севастополе построена новая база.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что школа искусств на 500 человек рассчитана на севастопольских школьников, а также на группы из "Артека".

- Планируется комбинированная система: дети из Севастополя будут учиться постоянно, а дети из "Артека" будут приезжать, размещаться в спальном корпусе, знакомиться с историей Херсонеса и посещать занятия, практикумы в школе искусств, - сказал Развожаев.

Образовательный комплекс строят ударными темпами. По словам Тимура Иванова, к концу января по плану будут завершены монолитные работы, начнется отделка, монтаж оборудования, а затем пуско-наладочные работы. В августе 2022 года приступят к процедуре лицензирования школы. Замминистра также сообщил, что строители прислушались к просьбам жильцов соседних домов, которые жаловались на грохот стройки по ночам. Шумные работы в ночное время будут сокращены, а количество рабочих в ночной смене уменьшат до 100 человек. Также возле домов будет выполнено благоустройство.

В 2022 году, после завершения археологических раскопок, начнется строительство основных объектов историко-археологического парка: музеев античности, Византии, христианства, паломнического центра.

Губернатор Севастополя сообщил, что проект планировки территории парка сейчас проходит общественные обсуждения. Эксперты тем временем должны принять решение о том, как сохранить на этой территории найденные при раскопках памятники археологии. По словам начальника античной новостроечной экспедиции Института истории материальной культуры РАН Сергея Соловьева, в южном пригороде Херсонеса найдено более 500 тысяч артефактов, около 100 археологических объектов ученые предложили сохранить на месте.

- Если бы не было этого проекта, археологи никогда бы не увидели южный пригород Херсонеса, - отметил Развожаев. - Проведены масштабные раскопки. Идет дискуссия со специалистами, как сохранить и музеефицировать объекты, найденные археологами.

Тимур Иванов уточнил, что генеральный план размещения будущих объектов парка уже утвержден, поэтому корректировки возможны "по внутреннему содержанию".

Развожаев напомнил, что у Херсонесского музея крайне ограничены выставочные площади. Лишь малая часть предметов из фондов экспонируются. А на территории историко-археологического парка появятся тысячи квадратных метров выставочных площадей. Кроме этого, город получит новое общественное пространство.

- Я думаю, это будет самый современный музей на территории России, - считает Тимур Иванов. - Херсонес - центр русского православия, каждый житель нашей страны и всего мира сможет окунуться в историю и почувствовать, как все началось. Появится единый комплекс, который будет объединен с исторической территорией Херсонеса.

Справка "РГ"

Возле музея-заповедника "Херсонес Таврический", на территории бывших воинских частей запланировано строительство историко-археологического парка с новыми музеями античности Византии и христианства, филиалом "Артека" и крупным паломническим центром. Предусмотрены корпуса для размещения туристов и паломников. Вокруг зданий будет общественное пространство площадью 23 гектара. Появятся новые подъездные пути к Херсонесу, парковки на 1380 мест, в том числе подземные. Проект реализует фонд "Моя история", работы планируют завершить в 2024 году.