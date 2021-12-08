Эксперт рассказал, кого и за что карает закон об авторском праве

В ноябре житель Асбеста, директор Уральского завода котельного оборудования Иван Красноюрченко получил реальный срок - год колонии - за то, что на компьютерах его предприятия были установлены нелицензионные программы. Пиратский софт обнаружили сотрудники ОБЭП во время рейда. Столь суровое решение суда шокировало многих - нечасто у нас сажают за нарушение авторских прав. С законодательством, защищающим интеллектуальную собственность, может столкнуться не только предприниматель, но и любой из нас. Причем мы можем оказаться и теми, кого закон защищает, и теми, кого он наказывает. О том, как это происходит, "РГ" рассказал директор юридической фирмы, патентный поверенный Евгений Дедков.

Авторские права художников подлежат охране, как и права авторов других произведений. На снимке - художник Алексей Рыжков с раскадровкой мультсериала о Екатеринбурге. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Представим ситуацию: я нарисовала картину, сделала фотографию. Авторское право на мои творения наступает автоматически, никто не может использовать их без моего согласия?

Евгений Дедков: Авторские права возникают непосредственно при создании произведения, без регистрации и соблюдения каких-либо формальностей. Это личные неимущественные права (право признаваться автором, право на указание имени автора, на неприкосновенность произведения) и исключительное право, в силу которого устанавливается абсолютный запрет для любых третьих лиц на использование произведения без согласия автора либо иного правообладателя. Законом предусмотрен ряд исключений, когда в определенных целях, в указанном объеме и со ссылкой на автора и источник заимствования произведение может быть использовано без ведома правообладателя. Например, цитирование, причем судебной практикой признано допустимым цитирование фотографических произведений, использование произведений изобразительного искусства в качестве иллюстраций в изданиях и передачах учебного характера. Важно понимать, что все эти случаи предусмотрены законом. А все, что не подпадает под допустимое свободное использование произведения, требует согласия правообладателя.

А что делать, если я обнаружу свое изображение (фото, картину) на каком-то сайте? Если это фото моего ребенка?

Евгений Дедков: Если ваше произведение используется без согласия автора и этот случай не является допустимым свободным использованием, вы как правообладатель можете сначала направить нарушителю претензию, а затем обратиться в суд и требовать прекращения неправомерного использования, публикации за счет нарушителя в СМИ судебного решения о факте нарушения авторских прав, изъятия и уничтожения материальных носителей со своим произведением и взыскания денежной компенсации. Ее сумма определяется одним из двух способов. Первый - по усмотрению суда в пределах от 10 тысяч до пяти миллионов рублей, исходя из характера нарушения. Второй способ применяют, когда правообладатель уже давал кому-то лицензию на использование своего произведения. В таком случае суд взыщет с нарушителя двукратную стоимость цены лицензии.

Когда мы говорим о фотографиях, важно различать авторские права фотографа и личные неимущественные права изображенного на снимках лица. Статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ установлено, что обнародование и использование фотографии гражданина допускается только с его согласия. От имени несовершеннолетних действуют их родители или законные представители. Поэтому для использования снимка ребенка необходимо получить как согласие фотографа, так и одного из родителей.

А если я купила футболку с изображением супергероя, а производитель напечатал его без разрешения правообладателя?

Евгений Дедков: Приобретение материальных носителей с незаконно размещенными объектами авторского права без цели дальнейшей перепродажи не является правонарушением. В данном случае к ответственности могут быть привлечены как изготовитель футболки, так и лицо, продавшее ее.

С музыкой то же самое? К примеру, я монтирую семейное видео. Как и где можно использовать чужую музыку? Есть автор произведения, есть исполнители - с кем договариваться? И как?

Евгений Дедков: Режим исключительного права един для любых видов произведений. В данном случае потребуется соблюсти авторские права в отношении музыкальных произведений, которые будут использованы в ролике. Важно понимать, что некоммерческая цель использования не рассматривается законом как обстоятельство, исключающее необходимость соблюдения авторских прав. Первый, самый простой способ обеспечения юридической чистоты музыкального контента, - брать музыку из специальных библиотек с лицензиями. Второй - разыскать правообладателя, провести переговоры и заключить лицензионный договор. Этот путь актуален, скорее, для коммерческих проектов, например при создании рекламы. Нельзя забывать и о произведениях, перешедших в общественное достояние (прошло 70 лет с 1 января года, следующего за годом смерти автора). Их можно свободно использовать без чьего-либо согласия и выплаты вознаграждения.

Интернет-площадки блокируют даже детские выступления на утренниках, в которых звучат известные песни. Что делать?

Евгений Дедков: Здесь первичны не нормы законодательства об авторском праве, а условия соответствующего онлайн-ресурса, установленные пользовательским соглашением. Создавая аккаунт, пользователь вынужден их принять. Интернет-площадки устанавливают ограничения, поскольку в ином случае они сами будут привлечены к ответственности за нарушение авторских прав как информационный посредник. Чтобы избежать блокировки аккаунта, пользователь может либо обосновать правомерность контента, в том числе с учетом норм законодательства, либо удалить спорный контент, либо разместить его на другом сайте.

Какое максимальное наказание предусмотрено за нарушение закона об авторских правах?

Евгений Дедков: Законом установлена административная (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовная (ст. 146 УК РФ) ответственность за нарушение авторских прав. Наиболее суровое наказание предусматривает ч. 3 ст. 146 УК РФ - лишение свободы до 6 лет.