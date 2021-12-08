На Среднем Урале зафиксировали вспышку ОРВИ

За неделю в Свердловской области зарегистрировали 47 480 случаев заболевания, что выше эпидпорога на 60,9 процента.

Данные за семь дней, с 29 ноября по 5 декабря, представил региональный Роспотребнадзор. В статистике отмечено, что показатель заболеваемости выше уровня предыдущей недели на 26,3 процента.

По данным врачей, 64 процента заболевших - дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости наблюдается среди детей в возрасте 3-6 лет, далее - дети 7-14 лет, на третьем месте - дети 0-2 лет.

Неблагополучный по заболеваемости город - Богданович. Там уровень заболеваемости выше среднеобластного в полтора раза. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 25 967 случая заболевания, это выше эпидпорога на 91,6 процента и выше уровня прошлой недели на 28,1 процента.

Для профилактики ОРВИ врачи рекомендуют прививаться от гриппа (кстати, это уже сделали 42,6 процента местных жителей), COVID-19, пневмококковой инфекции. При появлении признаков болезни - оставаться дома и обращаться за медпомощью, правильно носить маску, минимизировать социальные контакты, не трогать рот и нос, мыть и обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию, меньше находиться в местах скопления людей, а также вести здоровый образ жизни.