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08.12.2021 09:19
Рубрика: Власть

На Тюменском экспортном форуме назвали будущие бизнес-миссии региона

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
В Тюмени в гибридном формате при участии местных предпринимателей, осваивающих зарубежные рынки, и экспертов из других субъектов страны, прошел третий экспортный форум. Организаторы заявили не просто серьезную, а очень глобальную тему - "Регионы России: новые точки роста экспорта". Приветствуя участников в видеообращении, губернатор Тюменской области Александр Моор выразил уверенность, что мероприятие вновь станет местом конструктивного диалога бизнеса и власти в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Несколько лет назад тюменская экспортная стратегия сделала ставку на технологическое развитие, цифровизацию и внедрение современных интеграционных процессов. Сегодня мы видим результаты этой работы - большинство наших экспортеров имеют собственные витрины на мировых электронных торговых площадках, активным спросом пользуются услуги IT-компаний, в том числе работающих в нефтегазовой отрасли. Не менее перспективны экспорт образовательных, медицинских, туристических услуг. Ключевая роль отводится проекту "Медицинский город" и всем проектам, связанным с развитием Тюмени как термальной столицы страны. Но задача стоит гораздо шире - наращивать объем несырьевого экспорта продукции, - высказался глава региона.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Эти слова подтверждаются официальной статистикой. За последние 10 лет тюменская экономика в целом прибавила в два раза, а промышленное производство увеличилось втрое, ведь среди ключевых преимуществ субъекта - высокая промышленная база, разнообразие уникальных производств, инфраструктура бизнес-сервисов, наличие мобильной высококвалифицированной рабочей силы. Результат внешнеэкономической деятельности территории в 2020-м году составил чуть более двух миллиардов американских долларов (на экспорт приходилось 476, 4 миллиона), а нынче, да еще за девять месяцев, - уже 1 миллиард и 88 миллионов (экспорт - 979,9 миллиона).

Модератор форума Станислав Коновка подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом число тюменских экспортеров увеличилось на 17 (224 против 207), причем значительно подрос показатель именно по представителям МСП (178 против 149). Западно-сибирские экспортеры заняты поставкой в Китай, Турцию, Бельгию, Нидерланды, Польшу полипропилена, полиэтилена, пиломатериалов, фанеры, машин, топлива. Если смотреть в разрезе, то за нефтяным коксом, техническим рапсовым маслом, полиэтиленом охотится Китай. Нидерландам тоже интересно масло. Казахстану - полимеры, электрические машины, молоко. Киргизии - полипропилен, лекарства, древесина.

- Механизмы, которые мы внедрили несколько лет назад, в том числе активное сотрудничество с Российским экспортным центром, наконец приносят результаты, - отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев. - Это удается еще и потому, что каждая компания-экспортер свою стратегию синхронизировала с региональной стратегией. Выручают электронные торговые площадки - мы представлены уже на шести. Так, "Тюменские аэрозоли", о которых знают в 30 странах мира, получили новый виток, сам экспорт повлиял на создание особой линейки - термальной воды в баллончиках.

Об эффективности "электронных помощников" для региональных экспортеров высказался и представитель РЭЦ в УрФО Илья Анисимов.

Фото: Анастасия Ландышева/РГ
Что в условиях декарбонизации Тюменской области предложили эксперты

- Мы ввели систему единого окна, запустили сервис по подбору онлайн-площадок. Данная мера поддержки вызвана самим временем. Единое окно, например, дает равные возможности для всех предпринимателей - и опытные игроки, и новички могут получить аналитическую информацию по отдельным отраслям и товарам. Кстати, такие материалы и раньше были в открытом доступе, но сейчас все сосредоточены в одном месте и более понятны, прозрачны. Кроме того, центр продвигает услугу по международному консультированию в режиме ВКС, в рамках которого можно задать вопросы как по сертификации, так и по выходу товаров на заграничный рынок, - добавил эксперт.

Новым и постоянным партнером для Тюменской области может стать Монголия. Торговый представитель России в этой стране Максим Васильев напомнил соотечественникам, что монголы предпочитают товары из России, причем гораздо дороже, нежели предлагают их южные соседи.

- Этим надо пользоваться. Идти туда, где вас ждут. Но в Азии любят живое общение! Давайте устроим бизнес-миссию в Монголию в 2022 году, разработаем дорожную карту, - предложил торгпред.

Кстати, по заявлению РЭЦ, до 15 декабря включительно в России проходит месяц иностранного покупателя, где каждый экспортер может показать свои возможности. С этой же целью еще осенью в Египте Россия открыла демонстрационно-дегустационный павильон для презентации пищевых товаров - этим ресурсом тоже надо пользоваться.

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