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08.12.2021 17:44

На Урале разработали цифровые технологии для ретейла

Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 280(8631)
В Екатеринбурге прошел финал CorpSpaceRetaile. Встречи инноваторов с потенциальными заказчиками свежих идей проводятся в регионе с 2020 года. На этот раз предложения были адресованы одной крупной федеральной сети. Какие стартапы интересны торговому гиганту?
Робот-бариста не только зарабатывает на приготовлении кофе, но и привлекает покупателей в магазин. Фото: Татьяна Андреева/РГ Робот-бариста не только зарабатывает на приготовлении кофе, но и привлекает покупателей в магазин. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Робот-бариста не только зарабатывает на приготовлении кофе, но и привлекает покупателей в магазин. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В финал конкурса вышли восемь разработчиков, а их идеи тут же оценили эксперты-практики. Каждый из участников старался создать новый инструмент для увеличения эффективности той или иной службы. Понятно, что большая отдача даже в одном секторе ведет к росту прибыли компании в целом. Методы при этом могут быть совершенно разными - от банальной перестановки на полке или в торговом зале до сложных цифровых решений. Оказывается, даже старая как мир "хваталка" мягких игрушек на входе в магазин способна повысить интерес к торговой точке, ведь она до сих пор привлекает детей, а значит, их родителей тоже.

Фото: РИА Новости
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Однако новому времени - новые игрушки. Например, одна из компаний предложила увеличить притягательность торговой сети при помощи робота-бариста.

- Роботизированная кофемашина решит проблему низкого уровня возвращения клиентов в магазин, создаст необходимое эмоциональное притяжение, - уверяет руководитель проекта Botlegger Дмитрий Усяев.

По его словам, особенно радуются этой новинке дети. Они не устают следить за тем, как огромная рука-автомат совершает операции по приготовлению ароматного напитка. Причем робот не только варит и наливает кофе, но еще и приветствует и провожает посетителей. Устанавливать контакт ему помогает видеокамера и еще несколько умных устройств. Правда, роботизированный комплекс сможет разместиться далеко не в каждой торговой точке - устройство занимает три квадратных метра. К тому же стоит недешево - около двух миллионов рублей плюс затраты на техобслуживание. Эмоциональное оживление членов жюри явно пошло на убыль, когда включился трезвый расчет.

- Очевидной выгоды я пока не увидел, для окупаемости устройства нужна большая проходимость, - резюмирует директор макрорегиона Урал ТС "Пятерочка" Роман Степанов.

Искушенность и требовательность экспертов объяснимы: по словам Степанова, внедрением инноваций компания занимается давно. За последние четыре года здесь изучили 2700 инноваций и запустили 164 пилотных проекта. 35 идей в итоге было внедрено. В том числе, например, системы оценки рисков очередей и качества овощей и фруктов, панель обратной связи и "электронный сомелье" - неутомимый консультант, который всегда готов дать совет по выбору напитков с градусом. А уже работающие кассы самообслуживания в торговой сети планируют дополнить системой "фейс-скан" - идентификацией клиентов по лицу и "скан-энд-гоу" - взял товары и вышел с ними мимо кассы: система сама узнает покупателя и спишет деньги с его счета. Кстати, в новом магазине без кассиров (еще один "пилот") клиента "увидят" даже без сканирования - просто по телефону, локализовавшемуся в нужной точке. Будущее, кажется, уже наступило…

В новом магазине без кассиров (еще один "пилот") клиента "увидят" даже без сканирования - просто по телефону, локализовавшемуся в нужной точке

Главная задача ретейлера - повышение производительности труда. Что, похоже, чувствуют и стартаперы, ведь большая часть проектов ориентирована на достижение этой цели. Так, в перечне предложений разработчиков цифровые системы работы с персоналом (начиная от набора кадров через соцсети, где всю работу с кандидатом ведет чат-бот), программы быстрой адаптации новичков, цифровой контроль сотрудников. Можно даже установить что-то вроде GPS-трекера на выездного сотрудника - по типу контроля движения грузовиков и автобусов: у работника не получится сделать электронную отметку о прибытии на место, сидя в ближайшей закусочной, - точка прибытия зафиксирована максимально точно. А коммуницировать с мобильным сотрудником предлагают в специальном приложении. Разработчики уверяют: это навсегда решит проблему обмана (например, поездок по своим делам), недобросовестной работы с клиентами. Но капризный ретейлер, кажется, не в восторге от новаторского предложения.

- Для нас это вчерашний день. Система управления сотрудниками - со связью по вертикали вплоть до гендиректора - уже существует в компании. Сейчас мы работаем не с контролем, а с вовлеченностью сотрудников, для нас важнее живое наставничество, - отметила представитель ретейлера.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Тем не менее два последних цифровых проекта прошли на ура. Компания "Пина ТВ" предлагает установить в торговых залах интерактивные видеотерминалы и через программу обратной связи завязать тесный контакт с покупателями. При помощи такого гигантского смартфона клиент может сделать селфи (при желании фото тут же попадет в соцсеть), оставить отзыв о посещении магазина и т. д.

А еще собрать свою виртуальную, а потом и реальную корзину покупок - этот сервис особенно понравился потенциальному заказчику. При помощи панели покупатель может выбрать продукты по специальным рационам (скажем, для вегетарианцев или спортсменов) или воплотить в жизнь рецепт, предложенный электронным советчиком. Каждый рецепт планируется дополнить списком ингредиентов, которые можно купить здесь же. Правда, вопросы к проекту остались. Например, как все-таки подвести клиента к видеотерминалу? И как точно взвесить требуемые в рецепте 75 граммов брокколи? Но это уже проблемы доработки.

Поистине триумфальной оказалась презентация проекта "Недремлющее око" - автоматизация ретейла, основанная на нейросетях. Возможности последних, кажется, безграничны: помимо классического видеонаблюдения, применяемого для опознания воришек со стажем, нейросети могут не просто подсчитывать проходимость того или иного магазина, но и фиксировать пол и возраст покупателей.

- Любое видеонаблюдение решает сразу три задачи: безопасность, маркетинг, получение неких метрик. Поэтому одно и то же оборудование можно использовать в трех этих ипостасях, - отметил руководитель проекта Леонид Стариков.

Нейросети могут подсчитать, как часто заходит в магазин тот или иной клиент, и составить список его предпочтений. Способны установить по униформе местонахождение любого сотрудника. И даже проконтролировать соблюдение стандартов: используя контроль речи по ключевым словам, выяснить, сказал ли кассир обязательное "спасибо" покупателю. И много чего еще могут. Могущество бесспорное и даже пугающее - тем более, что ко многим аспектам применения нейросетей остаются вопросы хотя бы со стороны этики (как, в частности, предотвратить превращение "угадывания" желаний покупателей в насильственное формирование их потребностей). Тем не менее практиков проект явно зацепил: он расширяет возможности анализа клиентской активности.

- Если средняя частота посещений - 3,5- 4 раза в неделю, я понимаю, что покупатель ходит только к нам. Если частота меняется, это значит, он может уйти к другим, - рассуждает Степанов.

Кстати, оказывается, во многих магазинах торгового гиганта уже работает похожий проект: датчики определяют, у какой витрины чаще всего останавливаются покупатели, фиксируя, так сказать, их "тепловой контур".

Комментарии

Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области:

- По развитию МСБ Свердловская область входит в первую пятерку субъектов РФ. Проект CorpSpace Retaile направлен на поддержку высокотехнологичных инновационных компаний. Его цель - подружить крупный бизнес, заинтересованный во внедрении инновационных решений, с небольшими компаниями, которые готовы по запросу заказчика предложить инновационное технологическое решение.

Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства:

- Одна из задач CorpSpace Retaile - работа с начинающими предпринимателями. Надеемся, что при помощи глобальных партнеров их идеи "выстрелят" и предприятия пойдут вперед, вырастут в средние и даже крупные компании. За время действия проекта мы вывели "на прослушивание" порядка 60 проектов, из них 10 реализованы при поддержке глобальных игроков. Сейчас идет этап внедрения.

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