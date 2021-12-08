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08.12.2021 09:53
Рубрика: Общество

Опрос: Готовы ли россияне отказаться от одноразового пластика

Текст: Юлия Мякишева

С 2024 года в России предложено запретить 28 видов одноразовых товаров и упаковки, которые невозможно переработать. 82 процента жителей страны уже заявили о готовности отказаться от использования неперерабатываемых вещей и уверены, что пластик - настоящая беда планеты, говорится в исследовании портала Superjob.

Фото: Gettyimages
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Запретить планируют пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, тарелки, трубочки, столовые приборы. 44 процента опрошенных однозначно готовы обойтись без этих предметов, еще 38 - скорее готовы, чем нет.

Четыре процента людей от использования привычных вещей не готовы отказаться, еще 14 процентов склоняется скорее всего к этому же ответу. Свою позицию они объясняют удобством пластиковой посуды в некоторых ситуациях. Например, считают утопией брать из дома кружку, чтобы выпить кофе в парке. По их мнению, производители должны использовать только перерабатываемый пластик.

По данным исследователей, количество людей, кто готов обойтись без одноразовой посуды, растет. В 2018 году на это были согласны 34 процента опрошенных, в марте этого года - 42 процента, и сейчас, к концу года их количество увеличилось еще на два процента.

В опросе поучаствовало 1600 респондентов со всей страны.

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