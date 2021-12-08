Память об Александре Градском увековечат в Копейске

В городе Копейске Челябинской области, где родился и провел первые годы жизни народный артист, певец и композитор Александр Градский, его именем названа улица в новом микрорайоне.

В городе-спутнике Челябинска Александра Градского считают своим и очень гордятся, что он уроженец этих мест. Хотя на Урале будущий артист прожил только первые восемь лет жизни.

Отца Градского - Бориса Фрадкина вместе с родителями эвакуировали в Челябинскую область в 1941 году. Они приехали туда вместе с харьковским моторным заводом. В 1949 году у Бориса Фрадкина и Тамары Градской родился сын Александр. А в 1957-м семья переехала в Москву. Поэтому родственников у артиста в Копейске нет, но есть очень много почитателей таланта и благодарных земляков.

После трагического известия о смерти Градского копейчане предложили назвать в честь артиста один из скверов или открыть памятную доску на доме, в котором он провел с родителями свое детство. Этот добротный трехэтажный дом с колоннами на балконах по-прежнему стоит на одной из центральных магистралей - проспекте Ильича, 6. Сегодня в нем размещаются городское управление архитектуры и градостроительный совет.

Власти решили назвать именем земляка новую улицу, которая уже нанесена на карту города. А затем, после согласований с родственниками, открыть мемориальную доску на доме.