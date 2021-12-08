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08.12.2021 11:32
Рубрика: Культура

Память об Александре Градском увековечат в Копейске

Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Неделя № 279(8630)
В городе Копейске Челябинской области, где родился и провел первые годы жизни народный артист, певец и композитор Александр Градский, его именем названа улица в новом микрорайоне.
На Урале гордятся Александром Градским, своим земляком. Фото: РИА Новости На Урале гордятся Александром Градским, своим земляком. Фото: РИА Новости
На Урале гордятся Александром Градским, своим земляком. Фото: РИА Новости

В городе-спутнике Челябинска Александра Градского считают своим и очень гордятся, что он уроженец этих мест. Хотя на Урале будущий артист прожил только первые восемь лет жизни.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Отца Градского - Бориса Фрадкина вместе с родителями эвакуировали в Челябинскую область в 1941 году. Они приехали туда вместе с харьковским моторным заводом. В 1949 году у Бориса Фрадкина и Тамары Градской родился сын Александр. А в 1957-м семья переехала в Москву. Поэтому родственников у артиста в Копейске нет, но есть очень много почитателей таланта и благодарных земляков.

После трагического известия о смерти Градского копейчане предложили назвать в честь артиста один из скверов или открыть памятную доску на доме, в котором он провел с родителями свое детство. Этот добротный трехэтажный дом с колоннами на балконах по-прежнему стоит на одной из центральных магистралей - проспекте Ильича, 6. Сегодня в нем размещаются городское управление архитектуры и градостроительный совет.

Власти решили назвать именем земляка новую улицу, которая уже нанесена на карту города. А затем, после согласований с родственниками, открыть мемориальную доску на доме.

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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