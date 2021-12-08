Почему в Челябинске на отремонтированном проспекте выросла аварийность

Городская автоинспекция высказала претензии к организации дорожного движения на одном из самых бойких городских проспектов - Комсомольском. Это оказалось неожиданностью, ведь образцово-показательный ремонт здесь провели только нынешним летом.

Тем не менее, как утверждают в ГИБДД, на участке от Свердловского проспекта до улицы Чайковского сохранилась старая дорожная разметка, и она вводит в заблуждение водителей. На выделенных полосах для маршрутного транспорта линии уже местами стерлись. На пешеходных островках безопасности не оборудованы светофоры, предусмотренные ГОСТом. И вообще проект, оказывается, не был согласован с ГИБДД. Все это не могло не отразиться на безопасности движения: анализ аварийности в августе-октябре 2021 года показал, что количество дорожных происшествий увеличилось на четверть, число пострадавших - более чем в полтора раза.

В мэрии на критику ответили, что предписание о демаркировке старой разметки выполнено, а других документов из ГИБДД в администрацию не поступало. И заявили, что срок исполнения связанных с ремонтом договоров еще не вышел, то есть часть мероприятий просто не завершена. И, хотя с большинством работ подрядчики управились вовремя, установить знаки и нанести разметку как раз кое-где не успели. Срок истекает 20 декабря, но все планируется завершить раньше - к середине месяца. Поэтому, мол, приведенная инспекцией статистика аварийности некорректна, ведь точка в ремонте еще не поставлена. Возможно, действительно подрядчики на днях все доделают. Странно, правда, если рисовать линии на асфальте будут в мороз.

Это не первая "горячая" ситуация, связанная с ремонтом Комсомольского проспекта. "РГ" уже писала о недовольстве горожан рядом перемен на обновленной магистрали ("Полоса невезения", "Экономика Уральского округа" от 10.06.2021 г.). Как пояснил ранее вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Челябинска Максим Куляшов, новые инженерные решения продиктованы мировой программой Vision Zero по снижению аварийности на дорогах. Мэрия ставила цель создать максимально удобные условия для всех участников движения. Новаторский подход обнаружился в появлении велодорожек, выделенных полос для общественного транспорта, новой схемы парковок. Полосы для машин сузили по нормативам, чтобы у лихачей не возникало соблазна демонстрировать агрессивный характер вождения.

Но больше всего критики досталось островкам безопасности. Их внушительные размеры и расположение стали дополнительным раздражающим фактором, создали неразбериху в потоках. Летом мэрия пообещала, что все трудности останутся позади, когда начнется полноценная эксплуатация дороги. Но нынешнее заявление автоинспекторов показывает: история еще не закончена.

Такое внимание к недостаткам проведенного ремонта вызвано не только стратегическим значением магистрали. С переформатирования важного проспекта, как было заявлено, начались масштабные транспортные преобразования в областном центре. Опыт переустройства предполагалось масштабировать на весь город. Если, конечно, он окажется удачным.