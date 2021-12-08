Россияне рассказали, что их бесит в подготовке к Новому году

Ожидание Нового года часто скрашивает будни обычных людей, однако подготовка к празднику - дополнительная нагрузка к повседневным делам. Что больше всего не любят делать россияне в предновогодний период?

По данным исследования портала Superjob, на вершине топа оказались поиск подарков, покупка продуктов и готовка. При этом, готовить чаще не любят женщины (десять процентов против шести), покупать еду - мужчины (девять процентов против семи), а искать подарки не любят все (по девять процентов).

Так, в опросе поучаствовало 1600 человек, и каждый одиннадцатый сказал, что его раздражает подбирать презенты, восемь процентов проголосовали за закупку и приготовление блюд. Далее по степени нелюбви следует предпраздничная уборка и перемывание столового сервиза (семь процента).

Четыре процента россиян бесит предновогодняя спешка и суета, такое же количество людей возмущается большими тратами.

В меньшинстве оказались те, кто не любят украшать жилище к празднику и ставить елку - всего один процент. Среди других ненавистных вещей, которые называли опрошенные, - ожидание праздника, необходимость поздравлять коллег, клиентов и руководство, согласование культурной программы, выбор алкоголя.

Однако 44 процента жителей страны считают предпраздничные хлопоты приятными. И мужчины так ответили чаще женщин - 46 процентов против 43.

Не празднует или не готовится к Новому году семь процентов опрошенных: пять процентов мужчин и девять процентов женщин.