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08.12.2021 11:36
Рубрика: Общество

Россияне рассказали, что их бесит в подготовке к Новому году

Текст: Юлия Мякишева

Ожидание Нового года часто скрашивает будни обычных людей, однако подготовка к празднику - дополнительная нагрузка к повседневным делам. Что больше всего не любят делать россияне в предновогодний период?

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По данным исследования портала Superjob, на вершине топа оказались поиск подарков, покупка продуктов и готовка. При этом, готовить чаще не любят женщины (десять процентов против шести), покупать еду - мужчины (девять процентов против семи), а искать подарки не любят все (по девять процентов).

Так, в опросе поучаствовало 1600 человек, и каждый одиннадцатый сказал, что его раздражает подбирать презенты, восемь процентов проголосовали за закупку и приготовление блюд. Далее по степени нелюбви следует предпраздничная уборка и перемывание столового сервиза (семь процента).

Четыре процента россиян бесит предновогодняя спешка и суета, такое же количество людей возмущается большими тратами.

В меньшинстве оказались те, кто не любят украшать жилище к празднику и ставить елку - всего один процент. Среди других ненавистных вещей, которые называли опрошенные, - ожидание праздника, необходимость поздравлять коллег, клиентов и руководство, согласование культурной программы, выбор алкоголя.

Однако 44 процента жителей страны считают предпраздничные хлопоты приятными. И мужчины так ответили чаще женщин - 46 процентов против 43.

Не празднует или не готовится к Новому году семь процентов опрошенных: пять процентов мужчин и девять процентов женщин.

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