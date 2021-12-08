Станут ли уральские заводы полноценными туристическими объектами

Десять предприятий Среднего Урала вошли в масштабный туристический проект. В отборочном этапе всероссийского акселератора по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив (АСИ) Свердловская область набрала максимальное число баллов среди 53 регионов. Главный приз победителей (отбор прошли 30 регионов) - помощь квалифицированных экспертов в формировании турпродуктов самого высокого уровня. При этом прогнозируется более важный "побочный эффект" - рост инвестиционной привлекательности предприятий, решение задач по профориентации и удержанию населения на удаленных территориях.

В числе промышленных китов, готовых вывести прием организованных групп на качественно новый уровень, - Уралхиммаш, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, Северский трубный и Первоуральский новотрубный заводы, "Уральские локомотивы", Свердловская железная дорога, ВСМПО-АВИСМА, Артинский завод, СМАК. Заводчане вместе с экспертами провели ревизию "сокровищ" - как исторических, так и сегодняшних достижений. Поднимали архивы, открывали запасники музеев, окидывали свежим взглядом промплощадки. Ведь, согласно методологии АСИ, турмаршруты формируются по двум направлениям: демонстрация исторических объектов горнозаводского Урала и знакомство молодежи с действующими производствами и современными профессиями.

По словам Ольги Юраковой, руководителя презентационного центра Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области (одного из операторов проекта), знакомство не ограничилось предприятиями из списка.

- Мы посещали и заводы "сверх плана", вот, например, только что вернулись из Невьянска, с завода Bergauf. Сработало сарафанное радио - к нам захотели подключиться и другие компании, - рассказала она корреспонденту "РГ". - Проект предполагает большую лекционную часть - в этом помогают в том числе специалисты из Германии, Франции и КНР, имеющие большой экспертный опыт в формировании турпродуктов, сохранении индустриального наследия, маркетинговых коммуникаций. Главная цель - разработка на каждом предприятии технологической карты экскурсий.

Разработано уже 12 таких карт: два участника захотели создать не один, а сразу два маршрута. ПНТЗ предложил туристам, помимо знакомства с предприятием, побывать на современных очистных сооружениях, а СвЖД предложила дополнить "парадный" маршрут осмотром узкоколейки - рабочей лошадки предприятий ХХ века.

Запуск турмаршрутов запланирован на 2022 год, хотя организаторы не исключают, что пандемия внесет коррективы: уже сегодня на многих заводах ужесточен пропускной режим. Тем не менее в планах - увеличить число туристов на треть (до пандемии экскурсантов принимали 32 предприятия региона, общее число гостей в 2019 году превысило 42 тысячи). Перспективы развития этого вида туризма в индустриальном регионе огромны: на Среднем Урале более 15 тысяч компаний.