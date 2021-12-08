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08.12.2021 10:53
Рубрика: Общество

Ученые: "Омикрон" может стать последней мутацией COVID-19

Текст: Екатерина Призова

Научное сообщество с осторожностью заявляют, что массовая вакцинация все же сведет в следующем году пандемию на нет. "Есть основания полагать, что недавно выявленный штамм "омикрон" станет последней мутацией COVID-19", - рассказала в интервью "Интерфаксу" завкафедрой инфекционных болезней ЮУГМУ, профессор Людмила Ратникова.

Фото: РИА Новости
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше

Она отметила, что хотя человечество и сталкивалось прежде с такими инфекциями (например, вспышка атипичной пневмонии в 2002 году в Китае), новый вирус не изучен, люди встретились с ним впервые. Плюс, он постоянно меняется: с начала пандемии было выявлено более 40 тысяч мутаций.

"Он, похоже, имеет большой резерв для мутации, - говорит профессор. - Вот вирус гриппа обновляется "слегка" ежегодно и один раз в 20-40 лет - основательно. Последним таким обновлением был "свиной грипп". А коронавирус, вероятно, имеет больший потенциал".

Между тем по данным специалистов недавно выявленный штамм "омикрон" с высокой долей вероятности может стать последней мутацией COVID-19. Да, "омикрон" очень заразен, но при этом его эпидемиологическая активность может быть меньше.

"В конце концов, вирус исчерпает свой потенциал и превратится в обычный "сезонный". Заболевание будет протекать с симптомами простуды, как и другие ОРВИ", - считает Людмила Ратникова.

В ближайшем будущем возбудитель приспособится к популяции, а человечество - к возбудителю. Когда основная масса людей - около 80 процентов - переболеет или вакцинируется, будет сформирован коллективный иммунитет.

Кстати

Опыт регионов показывает: вакцинация приносит свои плоды.

Так, в Ямальском, Шурышкарском и Приуральском районах вакцинировались 80 процентов жителей, у которых нет противопоказаний. Здесь благодаря коллективному иммунитету заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в пять раз ниже, чем в городах, где прививаются медленнее. При этом в Шурышкарском районе из ковидного отделения выписали всех пациентов.

В Абатском муниципальном районе Тюменской области по данным на утро седьмого декабря привито 10188 человек, что составляет 81 процент от проживающего на территории взрослого населения и101 процент от плана по вакцинации, передает пресс-служба департамента здравоохранения.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область УрФО Тюменская область УрФО ЯНАО Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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