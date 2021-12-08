Уральцы сделали выбор в пользу квартир подешевле в хороших районах

Новости

Соцопрос: От нового правительства немцы не ждут серьезных перемен 17:52
В "Газпроме" оценили уровень отбора газа из европейских хранилищ 17:51
В Туле закрыли нарколабораторию по производству мефедрона 17:46
Путин: Обеспечение безопасности одной страны не может идти за счет другой 17:39
Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию 17:38
Источник: Тедеско подпишет контракт с "Лейпцигом" до 2024 года 17:37
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 17:31
Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован 17:27
Путин присвоил новые звания двум генералам и четырем полковникам СК 17:24
Путин прокомментировал свой разговор с Байденом 17:12
Fitch улучшило прогноз российской экономики 17:00
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС 16:58
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки 16:58
Нину Ургант похоронили на кладбище в Комарово 16:57
Сайт Metacritic опубликовал список 10 лучших фильмов 2021 года 16:55
Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе 16:19
В Петербурге задержали владельца "Рив Гоша" и "Юлмарта" 16:18
В институте Роспотребнадзора усомнились, что "омикрон" станет доминирующим 16:11
В Смоленской области обязали вакцинироваться пенсионеров и студентов 16:10
YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной 16:09
Бельгийские власти не могут справиться с очередной волной мигрантов 16:05
Путин отметил высокий авторитет Меркель 15:52
Макей обсудил с Мезенцевым реализацию интеграционных документов 15:52
В ПФР рассказали, как получить выплаты по уходу за пожилыми и инвалидами 15:46
"Одноклассники" подвели итоги 2021 года 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 17:41
Рубрика: Общество

Уральцы сделали выбор в пользу квартир подешевле в хороших районах

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 280(8631)
Район и цена по-прежнему являются определяющими при выборе квартиры в новостройке. На экологичность и эстетику новоселы обращают существенно меньше внимания - таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром компании "Брусника". В нем участвовало около 1,5 тысячи жителей Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени, Сургута и Кургана.

Опрос проводили в несколько этапов. Сначала респондентов просили вспомнить, что для них имело принципиальное значение при покупке квартиры. Список возглавила локация - 69 процентов респондентов отнесли ее к ключевым характеристикам, причем в некоторых городах, например в Екатеринбурге, этот фактор поставили на первое место 78 процентов новоселов. Далее со значительным отставанием идут площадь и цена (55 и 54 процента соответственно). Остальные критерии заметно проигрывают. Допустим, про планировку вспомнили всего 32 роцента опрошенных, про этажность - 31. Замкнули рейтинг экологичность и тип застройки: на это при покупке жилья обратил внимание всего один процент опрошенных.

Фото: REUTERS
Кому в Москве легко снять квартиру, а кому - почти нереально

На втором этапе исследователи попросили респондентов ранжировать параметры по степени важности. В итоге лидерами "первого порядка" оказались стоимость и площадь квартиры. На третьем месте - расположение и количество комнат. Кроме того, по мнению потребителей, школа, детский сад и больница рядом с домом весомее удобных дорожных развязок. Наименее значимым фактором признали срок сдачи объекта в эксплуатацию.

Среди 12 критериев второго уровня лидируют планировки, материал стен и благоустройство двора. Чуть уступают им по значимости инженерные системы, этажность, безопасность. Внешний вид здания занимает лишь девятую строчку в рейтинге, парковки - десятую. Вероятно, на результат повлияло активное развитие шеринговых сервисов и велодвижения, предполагают исследователи. По оценкам аналитиков, в 2021-м рынок аренды самокатов в России увеличился в три раза, на конец года его объем составит 12 миллиардов рублей.

- О смене парадигмы городской мобильности пока говорить рано, однако значимость личного автомобиля продолжит снижаться, - прогнозируют составители рейтинга.

В регионах Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин присвоил новые звания двум генералам и четырем полковникам СК
Кабмин выделит 14 млрд рублей на ежемесячные выплаты для детей 8-17 лет
Путин одобрил новый формат общения с Байденом
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС
Из военного бюджета США исключили санкции против России
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"