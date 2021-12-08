Уральцы сделали выбор в пользу квартир подешевле в хороших районах

Район и цена по-прежнему являются определяющими при выборе квартиры в новостройке. На экологичность и эстетику новоселы обращают существенно меньше внимания - таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром компании "Брусника". В нем участвовало около 1,5 тысячи жителей Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени, Сургута и Кургана.

Опрос проводили в несколько этапов. Сначала респондентов просили вспомнить, что для них имело принципиальное значение при покупке квартиры. Список возглавила локация - 69 процентов респондентов отнесли ее к ключевым характеристикам, причем в некоторых городах, например в Екатеринбурге, этот фактор поставили на первое место 78 процентов новоселов. Далее со значительным отставанием идут площадь и цена (55 и 54 процента соответственно). Остальные критерии заметно проигрывают. Допустим, про планировку вспомнили всего 32 роцента опрошенных, про этажность - 31. Замкнули рейтинг экологичность и тип застройки: на это при покупке жилья обратил внимание всего один процент опрошенных.

На втором этапе исследователи попросили респондентов ранжировать параметры по степени важности. В итоге лидерами "первого порядка" оказались стоимость и площадь квартиры. На третьем месте - расположение и количество комнат. Кроме того, по мнению потребителей, школа, детский сад и больница рядом с домом весомее удобных дорожных развязок. Наименее значимым фактором признали срок сдачи объекта в эксплуатацию.

Среди 12 критериев второго уровня лидируют планировки, материал стен и благоустройство двора. Чуть уступают им по значимости инженерные системы, этажность, безопасность. Внешний вид здания занимает лишь девятую строчку в рейтинге, парковки - десятую. Вероятно, на результат повлияло активное развитие шеринговых сервисов и велодвижения, предполагают исследователи. По оценкам аналитиков, в 2021-м рынок аренды самокатов в России увеличился в три раза, на конец года его объем составит 12 миллиардов рублей.

- О смене парадигмы городской мобильности пока говорить рано, однако значимость личного автомобиля продолжит снижаться, - прогнозируют составители рейтинга.