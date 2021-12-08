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08.12.2021 14:04
Рубрика: Общество

В Челябинской области начнут выплачивать пособие на второго ребенка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области начнут выплачивать региональное пособие на второго ребенка. Матпомощь смогут получить родители новорожденных, появившихся на свет с 1 января 2022 года.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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- Размер выплаты составит 6222 рубля - 50 процентов от величины прожиточного минимума на ребенка. - В 2022 году ей смогут воспользоваться более 3,5 тысяч южноуральских семей, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - Заявление на выплату можно будет подать через органы соцзащиты и МФЦ.

Между тем в связи с обращением челябинца, пожаловавшегося на большой перечень документов, которые должна собрать его семья для оформления пособия, губернатор пообещал, что вскоре для этого будет нужно просто подать заявление, в том числе и через сайт Госуслуг. Все остальные документы будут собраны специалистами профильных учреждений в порядке межведомственного взаимодействия.

- С 1 января следующего года мы переходим на такой формат работы. И к этому вопросу больше возвращаться не будем, - пояснил Алексей Текслер. - Эту задачу ставлю на особый контроль.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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