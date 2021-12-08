В Югре открылась первая в России школа инициативного бюджетирования

Значимое мероприятие по развитию гражданского общества и общественных инициатив стартовало в Югре - "Северная школа консультантов инициативного бюджетирования". Его участники - специалисты проектных центров, региональных и муниципальных органов власти, эксперты из разных регионов страны.

Организаторами "Северной школы" стали центр "Открытый регион" Югры совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов РФ.

- Наша главная цель - создать площадку для обмена опытом специалистов, которые занимаются инициативным бюджетированием. Мы увидим лучшее, что уже существует в регионах страны и в первую очередь в Югре. На примерах передовых практик разберем положительные стороны реализованных проектов, на что нужно обратить внимание и что совершенствовать в дальнейшем, - подчеркнул руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России Владимир Вагин.

Что такое инициативное бюджетирование, подавляющему большинству жителей страны объяснять давно уже не нужно. Этот механизм помогает людям реализовать общественно полезные проекты совместными усилиями с властью. В том числе и финансово, но, как правило, при минимальном вложении собственных средств. Будь это организация приюта для животных, экологический проект или благоустройство собственного двора.

У Югры в этом отношении накоплен богатейший опыт, в регионе с применением инициативного бюджетирования реализованы уже сотни проектов. И не случайно "Северная школа консультантов инициативного бюджетирования" проходит именно в автономном округе.

Экспертам предстоит обсуждение самых актуальных методологических и правовых вопросов инициативного бюджетирования, а также новых направлений развития этой сферы в регионах России.

- Надеемся, что нам удастся создать условия для конструктивного диалога и обмена опытом и мнениями между "учениками" Школы, определить новые тенденции развития, - отметила Ольга Кокорина, начальник Центра инициативного бюджетирования Югры. - Безусловно, результаты мероприятия будут полезны всем участникам, а выработанные решения найдут применение в практике. Спрос на участие в Школе высок. Уже на старте подготовки мероприятия заявки подали 125 специалистов из разных регионов.

Отметим: в ходе работы Школы будут представлены лучшие проекты инициативного бюджетирования югорчан - велопарковки для жителей Сургута, "Шахматный дворик" в Березовском районе, Топиарный парк "Ноев ковчег" в Пыть-Яхе и другие.

Кроме того, состоится подведение итогов регионального конкурса "В инициативе будущее Югры" среди жителей округа, реализовавших проект инициативного бюджетирования.