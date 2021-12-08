В Кургане перевозчика оштрафовали на полмиллиона за пассажира без маски

По постановлению Курганского городского суда транспортная компания заплатит 500 тысяч рублей штрафа за то, что пассажир находился в автобусе без маски. Такой крупный штраф за несоблюдение масочного режима во время пандемии коронавируса в регионе назначен впервые. Перевозчики в панике: дешевле вообще не выходить на линию, чем нести такие расходы, заявляют они.

По словам руководителя оштрафованной компании Натальи Кутеповой, в суде была продемонстрирована видеозапись, снятая на смартфон. В кадре слышен голос: "Здравствуйте. Это проверка МКУ "Транспортное управление". И все - ни фамилий, ни должностей проверяющих. Запись отправили в департамент экономического развития области, а в суд были представлены протокол и акт за подписью представителя департамента. К нему приложены три фотографии, по которым идентифицировать конкретный автобус невозможно, утверждает глава компании.

В постановлении суда про транспортное управление - ни слова. Оно гласит, что должностное лицо указанного департамента при входе на одной из городских остановок в маршрутный ПАЗ с таким-то номером, следующий по такому-то маршруту, увидело человека без маски. Перевозчика признали виновным в невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (статья 20. 6.1, часть 2 КоАП РФ). Доводы защиты о том, что пассажир вошел в маске, а потом ее снял, по мнению суда, не свидетельствуют об отсутствии в действиях компании административного правонарушения.

- По правилам кондуктор не должен допускать человека в автобус без средства индивидуальной защиты и выдавать ему билет, но проследить за его действиями в салоне при большом пассажиропотоке он просто не в состоянии и никак не сможет заставить человека надеть маску, если тот снял ее в салоне, - не согласна с вердиктом Наталья Кутепова.

Зампредседателя регионального Союза транспортных организаций Алексей Кирпищиков поддерживает коллегу. Да, речь идет о здоровье и жизни людей, и никто не спорит, что нужно строго выполнять все нормы. Однако после столь сурового вердикта суда перевозчики пребывают в растерянности. Кое-где кондукторы бесплатно раздают средства индивидуальной защиты пассажирам, но такая "благотворительность" тоже не повышает доходы транспортников. К тому же некоторые горожане демонстративно игнорируют просьбы надеть маску.

- Нам советуют в таком случае остановить автобус и вызвать полицию. Представляете, что тогда начнется? Во-первых, сорвем график движения, во-вторых, справедливо возмутятся пассажиры, которые соблюдают антиковидные меры. Они заплатили за билет и хотят доехать до пункта назначения без задержек, - поясняет Кирпищиков.

Общественный транспорт внесен в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19. Это не означает, что нужно прощать нарушения, но крайне важно тщательно разбираться в деталях

Кстати, в решении оперштаба говорится о том, что нельзя допускать в автобус и обслуживать граждан без масок, но не сказано, что должен делать перевозчик, если пассажир снял средство защиты.

Компания собирается обжаловать постановление суда. По мнению адвоката Антона Ворошилова, основания для этого есть. Ограничения введены в связи с угрозой распространения инфекционного заболевания, а значит, должностные лица органов власти Курганской области не вправе составлять протокол - это полномочия Роспотребнадзора. В деле не представлено подтверждения полномочий МКУ "Транспортное управление" на проведение подобных проверок, и лица, составившего протокол. А если контрольное мероприятие проводится не уполномоченным на то лицом, да еще и с нарушением порядка, то такие доказательства считаются полученными с нарушением закона.

Адвокат обратил внимание еще на ряд моментов, дающих основание обжаловать решение. В конце концов, наказание могло бы быть гораздо мягче - КоАП дает суду право снизить его до половины минимального размера, предусмотренного санкцией статьи (в данном случае до 250 тысяч рублей).

- Транспортная компания является субъектом малого предпринимательства и внесена в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19, - акцентирует Антон Ворошилов. - Это, конечно, не означает, что нужно прощать нарушения, но крайне важно тщательно разбираться в деталях и взвешенно подходить к назначению наказания. Если задаться целью, такими штрафами можно разорить и убрать с рынка любого перевозчика.

Тем временем власти уверены: все по закону. Органы местного самоуправления наделены правом контроля за соблюдением исполнения решений областного оперштаба. По данным администрации Кургана, специалисты транспортного управления совместно с областным департаментом экономразвития и сотрудниками полиции каждый день проверяют, как экипажи автобусов и пассажиры выполняют противоэпидемические требования. В этом году за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения (статья 20.6.1. КоАП РФ) наказаны уже две компании и два ИП. При этом вряд ли найдется хоть один перевозчик, который не знает про антиковидные меры. Они, кстати, элементарные: маски и ежедневная уборка салонов с дезинфекцией пола, подлокотников кресел, поручней. По линии регионального управления Роспотребнадзора с октября обследовано 80 автобусов. Выявлено 11 нарушений, составлено семь протоколов, все направлены в суд. В 64 машинах взяты смывы с поручней, спинок сидений, два результата оказались положительными на COVID-19. Сейчас по этим случаям идут административные расследования.

Тем временем

В Европе меры, применяемые к нарушителям, куда более строгие. По сообщению немецкого журнала "Контакт-шанс", пассажиру общественного транспорта, нарушившему так называемое правило 3G (не привит, не болел, не имеет теста) грозит штраф до 2500 евро. Перевозчик же может быть оштрафован на 25 000 евро (два миллиона рублей по курсу евро 83,84 рубля). За отказ носить маску штраф от 50 до 250 евро. Человек, имеющий положительный тест, заплатит за несоблюдение карантина от 1000 до 5000 евро. В 100-1000 евро обойдется отказ пройти ПЦР-тест или попытка скрыть личные данные, когда они требуются для контроля за распространением вируса.