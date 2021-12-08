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08.12.2021 17:50

В парках и скверах запретили звуковую рекламу

Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Экономика УРФО № 280(8631)
Работа уличного радио, вызывавшего нарекания жителей из-за чересчур громкого вещания, может оказаться под запретом. В центральном аппарате ФАС РФ подготовили разъяснения о том, что распространение рекламы через репродукторы в общественных местах противоречит действующему законодательству.

В этом году в России вступили в силу поправки к ФЗ "О рекламе", которые установили запрет на распространение звуковой рекламы с помощью устройств, установленных на зданиях и сооружениях. Трансляции с фасадов супермаркетов, ТРЦ, учреждений культуры и спорта оказались вне закона, а вот распространяется ли его действие на парки, скверы и площади, где репродукторы находятся на столбах, осталось неясным.

Фото: iStock
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В Челябинске, к примеру, им пока разрешили вещать - "до выяснения". Противникам громкой музыки и рекламного контента в мэрии напомнили о социальной значимости уличного радио, информирующего о режиме работы мест отдыха, необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и прочих важных вещах. Собственными ресурсами для сообщений о том, что в парке потерялся ребенок, или о том, что на его территории что-то запрещено, администрации мест отдыха не располагают. А значит, с некоторыми неудобствами от работы репродукторов, по мнению чиновников, можно смириться ради общественного блага.

- ФАС России подготовила разъяснения, что к сооружениям также могут быть отнесены линии электропередачи, столбы освещения и остановочные пункты общественного транспорта, - сообщила представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк. - Как следствие, распространение звуковой рекламы на территории парков, скверов, набережных, уличных катков, пляжей и городских ярмарок не допускается вне зависимости от уровня громкости вещания.

То есть под запретом только реклама, а музыка и информационные сообщения могут греметь из репродукторов и дальше. Но удержатся ли радийщики на плаву, лишившись доходов? В челябинской компании "Стритрадио" от каких-либо комментариев до изучения документов ФАС отказались. Однако подтвердили, что работа уличных репродукторов не дотируется из бюджета, а потому запрет на трансляцию рекламы поставит их владельцев даже не на грань выживания, а за грань.

В свою очередь, противники уличного радио получили серьезный аргумент в борьбе с "навязанной услугой", каковой они считают трансляцию роликов о чудодейственных средствах для похудения и лечении мужских недугов. Теперь они могут пожаловаться на такие сообщения в УФАС, которое привлечет виновных к административной ответственности.

Кстати, реклама "шейки по-итальянски и ребрышек по-пекински", прозвучавшая в Челябинске с фасада одного из магазинов известной сети, уже привлекла внимание антимонопольщиков. Нарушителю грозит штраф до полумиллиона рублей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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