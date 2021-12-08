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08.12.2021 12:32
Рубрика: Общество

Видео: В Сургуте бродячая собака поселилась в теплой остановке

Текст: Ирина Никитина
В Сургуте зверствует мороз. "В понедельник термометр показывал -36, но по ощущениям было как -43. Очень-очень холодно", - жалуется местная жительница Мария Свирина. В такую непогодь, как говорится, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. А если животное само по себе давным-давно ничейное?

Большая белая собака, которую сургутяне в соцсетях и городских пабликах называют Беляшкой, уже три недели греется днем и пережидает ночи в теплом павильоне автобусной остановки "Парк "За Саймой" на улице Университетской, рядом с храмом.

Фото: iStock
Снег и морозы до минус 35 градусов пришли на Урал и в Сибирь

Эта остановка - одна из последних "умных", поставленных в городе. Она имеет не только удобные двери, реагирующие на движение, но и прозрачные стены, чтоб видеть транспорт, оснащена инфракрасными обогревателями, камерами видеонаблюдения, кнопкой вызова экстренных служб, двумя скамьями, информационным стендом. Делали для людей. Но, как оказалось, не только для них. Внутри, на подогреваемой лавочке, очень хорошо - можно отогреть пузо и лапы. Кроме того, двери-купе сами разъезжаются перед гостьей - не надо ждать милости прохожих.

В городской администрации говорят, что хотя по всем правилам бездомному животному там не место, из-за морозов на предписания закрывают глаза. В ожидании своих маршрутов Беляшку подкармливают пассажиры. Она дает себя гладить, и вообще настроена дружелюбно. Но если в мэрию поступят жалобы, дворникам придется вывести собаку на улицу.

- Видела ее в парке и на теплой остановке. Чудесная девочка - контактная, ласковая, - комментирует волонтер Александра Нуриева. - Легко общается и с людьми, и с другими собаками.

- Помню, что раньше эта же собака спала на остановке рядом с бассейном "Олимп". Видимо, оттуда ее выгнали. Теперь обитает здесь, - добавляет Мария Свирина.

Конечно, лучше не гонять дворнягу из одного района города в другой, а найти ей постоянный дом. Кстати, желание взять бродяжку на содержание выразила жительница Петербурга. Возможно, в ближайшее время судьба Беляшки будет решена.

Между тем

В конце ноября в ямальском Ноябрьске на улице 60 лет СССР, возле Центральной городской больницы, тоже поставили умную остановку. Она стала первой в городе. "Начинка" впечатляет: камеры видеонаблюдения, точки доступа к WI-FI, кнопки вызова экстренных служб 112, USB-разъемы для зарядки телефонов, специальные электронные табло и сенсорные панели. Как и внешний вид, отсылающий к чему-то космическому. На улице с рядом комплексом нашлось место для контейнеров для раздельного сбора мусора.

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