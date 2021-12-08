Завершился фестиваль "Кинопроба" в Екатеринбурге

Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" в Екатеринбурге достиг 18-летия и еще больше расцвел, наполнился событиями и людьми, доказал свою жизнеспособность и необходимость. Это очень молодой по духу фестиваль: здесь начинающие кинематографисты получают шанс заявить о себе, познакомиться с мастерами кино и коллегами по профессии, найти единомышленников и обрести свои первые награды.

"Директор фестиваля Лилия Немченко со своей командой создают какое-то невероятно живое и живительное фестивальное варево. Перезнакомилась с роем созвучных людей, наслушалась разговоров о кино и не только, посмотрела много интересных фильмов, еще больше не успела посмотреть. Спасибо жюри , присудившему приз "За лучший дебют". И за приз "Дон Кихот" спасибо. Улетаю домой окрыленная", - говорит режиссер Мария Коган-Лернер. Ее документальная анимация, основанная на дневниках Татьяны Внукевич-Багдасарьян, до 35 лет прожившей в беспросветности психоневрологического диспансера, удивительна лаконичной выразительностью и очевидным мастерством. Финальные титры ее семиминутного фильма сообщают о судьбе героини: в 2018 году она самостоятельно нашла своих троюродных сестер, живущих в Польше, в 2020-м воссоединилась с ними, учится в колледже, живет в своей квартире, сейчас у нее все хорошо.

От трех жюри - анимационных, игровых и документальных фильмов - награды получили Кароль Линдхольм (Польша) за игровой "Последний свисток", Роман Ходель (Швейцария) за неигровой дебют "Игра", Анна Подскальская (пражская Школа FAMU) за лучший учебный анимационный фильм "Красные туфли". Также среди призеров начинающие режиссеры из киношкол Тель-Авива, Мюнхена, Уральского архитектурно-художественного университета (Екатеринбург), Российского госуниверситета сценических искусств (Санкт-Петербург). Студенческое жюри "Кинопробы" отметило главным призом фильм "Мы расцветаем" Сеульского института искусств (Южная Корея).

Приз зрительских симпатий достался "Бегству" Никиты Попкова. Приз "За лучшую программу" получила Школа кино, ТВ и драматических искусств FAMU в Праге. Гран-при общим решением трех жюри присужден фильму Бориса Введенского "Сухопутный брюхоногий моллюск" - о бойце Росгвардии, которого начальство вынуждает подбросить наркоту в дом его сверстника, участника протестных митингов. Ситуация осложняется тем, что послушный росгвардеец влюблен в сестру парня, которого хотят упечь за решетку. Всегда зависимый в своих поступках герой фильма должен, наконец, решить, каким ему быть - дрожащим моллюском или человеком.

Приз фестиваля "Дубль дв@" "Российской газеты" достался Марии Пиотровской из Петербургской школы нового кино за фильм "Марс 0037". Короткая антиутопия остроумно соединила фэнтези и черную комедию, оригинальный фильм вызвал живой отклик у зрителей. Награда присуждена с формулировкой "За фантастический юмор и веру в будущее, способное нас удивить".

К сожалению, иностранным участникам в этом году не удалось приехать на Урал из-за срочно принятых ограничительных мер по борьбе с COVID-19. Хотя визы и документы были оформлены, билеты куплены, в последний момент выяснилось, что иностранцам предписан карантин. Пришлось отказаться от поездки и следить за ходом фестиваля по онлайн-трансляциям.

В эти дни было много увлекательного. Мастер-классы и лекции провели директор "Кинотавра" Полина Зуева, киновед Елена Стишова, продюсер Наталья Дрозд, историк анимации Сергей Капков, аниматоры Михаил Тумеля и Зоя Трофимова, председатель игрового жюри Сергей Урсуляк, сценарист и режиссер Геннадий Островский, классик отечественного фотоискусства Юрий Феклистов.

Повезло ребятам, приехавшим из Хабаровска, Пензы, Челябинска, Перми и других российских городов: они участвовали в Школе документальной анимации, которую для них провела искусствовед Дина Годер. Занятия сценарной мастерской провела драматург и режиссер Любовь Мульменко. Повезло и екатеринбуржцам: режиссер Елена Демидова провела киномастерскую "Я живу в Екатеринбурге". Два месяцы шли занятия, в итоге "Кинопроба" показала девять любительских фильмов, уже оснащенных, благодаря мастеру, профессиональными навыками,

Куратор секции "Кино - театр" Олег Лоевский уже второй раз на "Кинопробе" организовал Лабораторию театральных эскизов. На сцене ожили фильмы "Нож в воде" Романа Поланского, "Кабинет доктора Калигари" Роберта Вине, "Кинолюбитель" Кшиштофа Кесьлевского в интерпретации молодых театральных режиссеров.

Фестиваль завершился большим концертом композитора Алексея Айги и его группы в Ельцин-Центре.