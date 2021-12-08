РФ готова нарастить поставки электроэнергии в страны Балтии до 1 ГВт/ч

Россия готова быстро нарастить поставки электроэнергии в страны Балтии при получении соответствующего обращения. Об этом заявила врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина. Она также отметила готовность подтвердить исключительно российское происхождение электроэнергии всеми необходимыми правовыми способами.

"Российская сторона продолжает оставаться открытой для диалога об увеличении поставок электроэнергии в страны Балтии. В текущих схемно-режимных условиях с учетом физической пропускной способности сечений возможна поставка до 1 ГВт в час с территории России в страны Балтии. Поставка российской электроэнергии может быть начата незамедлительно и в максимально возможном объеме. Кроме того, для целей соблюдения законодательства стран Балтии российская сторона выражает готовность подтверждать всеми необходимыми правовыми способами исключительно российское происхождение поставляемой электроэнергии", - передает ТАСС слова Паниной.

Ранее во вторник министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис объявил о намерении стран Балтии полностью отключить свои энергетические системы от России к 2025 году. Западные СМИ приводят слова Крейвиса, который сообщил, что в минувшую субботу Литва успешно испытала подсоединение своей энергосети к европейской.