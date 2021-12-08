РФ готова нарастить поставки электроэнергии в страны Балтии до 1 ГВт/ч

Новости

Производство продуктов питания в Москве с начала года выросло почти на 18% 13:20
Москву в ночь на 10 декабря ждет апогей холода 13:13
СК Беларуси: Софии Сапеге предъявлены обвинения по четырем статьям УК 13:04
В Испании начнут прививать детей с 5 лет 12:54
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по записям видеокамеры 12:50
Правительство утвердило правила господдержки виноградарей 12:35
В Европарламенте призвали бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 12:34
ЦИК РФ ни разу не потребовал заблокировать незаконную агитацию 12:26
В Госдуме предложили обязать аптеки продавать лекарства поштучно 12:24
Оперштаб: В Москве выявлено 3 004 новых случая COVID-19 12:22
Власти Москвы окажут поддержку раненому работнику МФЦ 12:21
Петербургский бар El Copitas вошел в десятку лучших в мире 12:19
В Петербурге прощаются с Ниной Ургант 12:16
Генетики установили происхождение 1600-летнего жителя Шотландии 12:01
На экраны Союзного государства выходит фильм "Владивосток" 11:46
Россияне рассказали, что их бесит в подготовке к Новому году 11:36
В Австралии заявили об открытии подварианта штамма "омикрон" 11:35
В Приамурье справку о медотводе от прививки приравняли к QR-коду 11:35
Названа главная ошибка водителей при мелких ДТП 11:29
Собянин утвердил новые требования к площадкам для программы реновации 11:19
Матч "Ростова" начнется с минуты молчания в память о тренере Гамуле 11:17
На выборы в Госдуму потрачено более 18 млрд рублей из бюджета 11:15
Рогозин: Пуск ракеты с японскими космическими туристами прошел штатно 11:12
На Ставрополье для посещения общественных мест ввели QR-коды 11:01
Ученые: "Омикрон" может стать последней мутацией COVID-19 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 13:07
Рубрика: Экономика

РФ готова нарастить поставки электроэнергии в страны Балтии до 1 ГВт/ч

Текст: Нина Егоршева

Россия готова быстро нарастить поставки электроэнергии в страны Балтии при получении соответствующего обращения. Об этом заявила врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина. Она также отметила готовность подтвердить исключительно российское происхождение электроэнергии всеми необходимыми правовыми способами.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Рекордные цены на газ в Европе могут снизить его экспорт из России

"Российская сторона продолжает оставаться открытой для диалога об увеличении поставок электроэнергии в страны Балтии. В текущих схемно-режимных условиях с учетом физической пропускной способности сечений возможна поставка до 1 ГВт в час с территории России в страны Балтии. Поставка российской электроэнергии может быть начата незамедлительно и в максимально возможном объеме. Кроме того, для целей соблюдения законодательства стран Балтии российская сторона выражает готовность подтверждать всеми необходимыми правовыми способами исключительно российское происхождение поставляемой электроэнергии", - передает ТАСС слова Паниной.

Ранее во вторник министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис объявил о намерении стран Балтии полностью отключить свои энергетические системы от России к 2025 году. Западные СМИ приводят слова Крейвиса, который сообщил, что в минувшую субботу Литва успешно испытала подсоединение своей энергосети к европейской.

Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до конца 2024 года
Ученые опубликовали первую фотографию штамма "омикрон"
Рогозин: Пуск ракеты с японскими космическими туристами прошел штатно
За сутки в России подтверждено 30 752 случая COVID-19 в 85 регионах
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию