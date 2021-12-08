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08.12.2021 12:53
Рубрика: Общество

Родители пожаловались в ЕСПЧ на закрытие русской школы в Эстонии

Текст: Елена Новоселова
Исчерпав все возможности внутри страны, жители эстонского города Кейла в пригороде Таллина обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на планы властей закрыть единственную русскую школу в этом населенном пункте. Об этом сообщает err.ee.

Иск подала член совета общественной организации "Русские школы Эстонии" Оксана Пост, детей которой лишили возможности учиться на родном языке. Ранее Государственный суд Эстонии отклонил жалобу на закрытие школы.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Как сказал журналистам юрист Мстислав Русаков, который возглавляет правление "Русских школ Эстонии", сохранение русскоязычного образования оставалось важной темой в течение последнего десятилетия. Он убежден, что обращение в ЕСПЧ поставит точку в этом вопросе, поскольку решение Европейского суда обязательно к исполнению в отличие от рекомендаций правозащитных структур.

Русская школа в городе Кейла должна прекратить существование в ходе слияния с эстонской Кейлаской школой. В ноябре 2019 года за это решение проголосовало большинство членов городского собрания. Уже в следующем году в школе отсутствовал набор учеников в русскоязычные классы. Решение о слиянии школ вызвало массовые протесты.

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