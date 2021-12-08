Росавиация рекомендовала усилить защиту от наземного обледенения самолетов

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам усилить меры защиты от наземного обледенения воздушных судов, сообщили в ведомстве. Такие действия вызваны авиационным инцидентом с обледенением самолета Airbus 321-271 N авиакомпании S7. Расследование его причин продолжается.

"В авиакомпании и аэропорты направлена директива - Информация по безопасности полетов № 23. Исходя из анализа подобных авиаинцидентов, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано принять предупредительные меры, направленные на повышение безопасности полетов и исключения случаев возникновения авиационных происшествий, связанных с наземным обледенением (нарушение концепции "чистого" самолета), обледенением в полете, а также нарушением правил эксплуатации противообледенительной системы", - отметили в Росавиации.

Авиакомпаниям и аэропортам также рекомендовано запретить вылеты воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега, не только мокрого. Такие отложения могут привести к обледенению самолета и ухудшению его летных характеристик или отказу, уточнили в ведомстве.

Росавиация продолжает расследование обстоятельств и причин авиаинцидента, связанного с обледенением самолета авиакомпании S7, летевшего 2 декабря из Магадана в Новосибирск. Проводится анализ записей наземных и бортовых средств объективного контроля, специальные исследования качества противообледенительной жидкости. Также ведется оценка видеозаписей камер наблюдения аэропорта Магадан.

Как пояснили в Росавиации, целью расследования являются установление причин инцидента и принятие превентивных мер по их предотвращению в будущем, а не установление чьей-либо вины и ответственности.

Как сообщалось ранее, самолет Airbus A320 авиакомпании S7 едва не разбился из-за обледенения во время полета. Экипаж смог посадить самолет в Иркутске. На его борту находилось более двухсот человек.