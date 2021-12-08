Росгвардейцы за год задержали 11 тысяч преступников

Свыше 11 тысяч человек задержали за год сотрудники и военнослужащие Центрального округа Росгвардии. У преступников изъято более тысячи единиц различного оружия и почти 13 тысяч боеприпасов. Такие цифры и факты были озвучены командующим округом генерал-полковником Александром Поповым.

Так, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совершили более 130 тысячи выездов по сигналу "Тревога" на охраняемые объекты, в квартиры и места хранения имущества граждан и почти 60 тысяч выездов по сообщениям из дежурных частей территориальных отделов полиции. Только ими задержано более 1,5 тысячи человек, подозреваемых в совершении преступлений различной степени тяжести, а также 814 человек, находящихся в розыске.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля в этом году выявлено свыше 23 тысяч нарушений. При этом из оборота изъято свыше 17 тысяч единиц оружия. Благодаря компенсационной программе для населения почти 15 тысяч единиц оружия сдано в добровольном порядке.

При участии росгвардейцев задержано более 160 человек, подозреваемых в терроризме и экстремизме. Изъято автоматическое оружие, взрывчатые вещества и литература экстремистского содержания.

Спецназовцы, командированные на Северный Кавказ, приняли участие более чем в 1,5 тысячи специальных мероприятий и операций.

В ходе выполнения служебно-боевых задач сотрудники ОМОН и СОБР территориальных органов Центрального округа Росгвардии за уголовные преступления задержали более 2 тысяч человек. Из незаконного оборота изъято более 460 единиц огнестрельного оружия и свыше 12 килограммов наркотиков.

Росгвардейцы в прямом смысле помогали людям и своей кровью. Донорами стали 4 тысячи сотрудников и военнослужащих Росгвардии.