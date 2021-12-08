Роскомнадзор заблокировал браузер Tor

Сайт браузера Tor попал в реестр запрещенной информации. Это произошло из-за "размещения на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту", сообщили "РГ" в пресс-службе Роскомнадзора. Доступ к сайту в России в настоящее время ограничен.

Ранее американская некоммерческая организация Tor Project, разрабатывающая браузер, сообщила, что некоторые российские провайдеры начали блокировать доступ к Tor с 1 декабря.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин поддержал блокировку браузера Tor в России. Как заявил "РГ" депутат, сервис для анонимного сетевого соединения используется большинством пользователей для нарушения закона, поэтому с ним нужно бороться жестко и бескомпромиссно.

Принцип работы браузера Tor в том, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передается на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трех узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий. Таким образом отследить действия пользователей в Сети становится невозможно.