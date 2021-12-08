Росреестр дал советы по бесплатной газификации

В каких случаях можно бесплатно подвести газ к земельному участку по программе социальной газификации и какие тонкости нужно учесть, рассказали эксперты Росреестра.

Программа социальной газификации предполагает, что если в населенном пункте есть газовая труба, то до границы участка ее проведут бесплатно, независимо от того, как далеко от нее расположен дом. Ответственность по проведению газа в пределах участка и его подключению непосредственно в доме лежит уже на собственниках. Программа социальной газификации будет действовать, подчеркивают в Росреестре, до конца 2022 года (но в отдельных случаях дольше, например, если газораспределительные сети в населенных пунктах будут проложены уже в 2022 году).

Бесплатно газифицировать можно только те участки, дома на которых стоят на кадастровом учете. То есть если у владельцев есть документы о собственности на участок и индивидуальный жилой дом. Если таких документов нет, то для участия в программе нужно сначала оформить право собственности, и уже после этого подать заявку на проведение газовой трубы.

Если участок находится в границах СНТ, а оно расположено в границах газифицированного населенного пункта, то доведение газопровода до границ таких товариществ будет бесплатно. Но в границах СНТ строительство газораспределительной сети будет осуществляться за счет граждан.

Узнать, оформлены ли права на земельный участок, можно по выписке из Единого госреестра недвижимости. Если в реестре не окажется необходимых сведений, в выписке будет особая отметка: "Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства".

Получить выписку из ЕГРН можно с помощью электронных сервисов на сайтах Росреестра, кадастровой палаты, на портале госуслуг, а также в офисах МФЦ.

Также можно воспользоваться сервисом "Публичная кадастровая карта". Найти объект на ней проще всего по адресу. Если в окне описания объекта стоит отметка "Без координат границ" или площадь указана как декларированная, значит, границы участка не установлены.

Необходимыми документами для кадастрового учета участка является межевой план, для кадастрового учета дома - технический план. Эти документы готовят кадастровые инженеры. Собственникам необходимо самостоятельно найти в "Государственном реестре кадастровых инженеров" специалиста и заключить с ним договор подряда на проведение работ.

В некоторых регионах Росреестр на несколько дней сократил сроки регистрации прав на недвижимость, попадающую в социальную программу по бесплатной газификации.

Когда права на участок и дом будут оформлены, собственники могут направлять заявку на газификацию. Это можно сделать дистанционно через портал госуслуг, портал единого оператора газификации или на сайтах газораспределительных компаний региона. Кроме того, можно посетить офисы МФЦ, а также стационарный или выездной мобильный офис газораспределительной организации.

К заявке необходимо приложить документы о собственности на участок и дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС, ИНН, а также указать контактные данные.