Россия и Греция будут продвигать пакетные туры с поездками в обе страны

Россия и Греция намерены продвигать совместные пакетные туры для организации комбинированных поездок в эти две страны. Об этом говорится в Совместном плане действий двух стран на 2022-2024 годы, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны условились стремиться к разработке и продвижению совместных пакетных туров для организации комбинированных поездок в Россию и Грецию, которые будут адресованы отдаленным туристским рынкам, а также для реализации программы по туризму "Шелковый путь" Всемирной туристской организации", - отмечается в документе.

Так же указано, что обе страны намерены наращивать сотрудничество в области круизного туризма в регионах Черного моря и Восточного Средиземноморья. В документе отмечается, что "стороны выразили полное удовлетворение существенным прогрессом в сотрудничестве в области туризма и, в частности, усилиями по увеличению двусторонних туристических потоков".

В среду президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели встречу в Сочи. Сообщалось, что греческий премьер отметил перспективы как увеличения двустороннего торгово-экономического оборота, так и развития взаимодействия в области туризма.