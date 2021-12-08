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08.12.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Россия вошла в топ-10 мировых поставщиков шоколада

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
В сентябре 2021 года в годовом выражении Россия заняла десятое место в мировом рейтинге экспортеров шоколада, опередив Швейцарию, рассказали "Российской газете" в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).
Российский шоколад привлекает зарубежных покупателей не только ярким внешним видом, но и внутренним содержанием. Фото: Михаил Фролов/ Комсомольская правда Российский шоколад привлекает зарубежных покупателей не только ярким внешним видом, но и внутренним содержанием. Фото: Михаил Фролов/ Комсомольская правда
Российский шоколад привлекает зарубежных покупателей не только ярким внешним видом, но и внутренним содержанием. Фото: Михаил Фролов/ Комсомольская правда

По данным ITC Trademap и UN Comtrade, экспорт российского шоколада с сентября 2020 года по сентябрь этого составил 838,5 млн долларов, а Швейцария поставила продукции на 819 млн долларов.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Еще год назад Россия не входила в топ-10, занимая 11-е место с объемом экспорта 295,7 тыс. тонн на 729,2 млн долларов. На 10-м месте располагалась Швейцария с результатом 109,8 тыс. тонн на 753 млн долларов. По оценкам АСКОНД, в 2021 году экспорт российских сладостей увеличится на 19,1% - до 824,5 тыс. тонн на 1,68 млрд долларов. Эти показатели станут рекордными для отрасли и превысят экспорт в допандемийном 2019 году на 30,8%. На шоколад приходится более 51,5% поставок российских сладостей. По итогам 2021 года Россия только укрепит позиции в десятке крупнейших мировых экспортеров шоколада, считают в АСКОНД.

Российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны. Основными покупателями остаются Китай и страны Таможенного союза. На них приходится 57% экспортных поставок. Однако экспорт растет и за счет продаж на новых направлениях - Сербия, Бразилия, Нигерия и страны Ближнего Востока. В этом регионе шоколад считается одной из самых востребованных сладостей, а российские кондитерские изделия ценятся именно за высокое качество, отмечают в АСКОНД.

Поставки российского шоколада растут уже шестой год подряд. Например, в Китае наша продукция в последние годы занимает лидирующие позиции, подтверждает гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Основные перспективы для наращивания экспорта она связывает именно с рынками Китая и стран Ближнего Востока - нужно лишь грамотное продвижение, в том числе и в электронных каналах продаж. Только за один стрим с популярным китайским блогером можно продать российских сладостей на несколько сотен миллионов рублей.

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