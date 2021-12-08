Россия вошла в топ-10 мировых поставщиков шоколада

В сентябре 2021 года в годовом выражении Россия заняла десятое место в мировом рейтинге экспортеров шоколада, опередив Швейцарию, рассказали "Российской газете" в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).

По данным ITC Trademap и UN Comtrade, экспорт российского шоколада с сентября 2020 года по сентябрь этого составил 838,5 млн долларов, а Швейцария поставила продукции на 819 млн долларов.

Еще год назад Россия не входила в топ-10, занимая 11-е место с объемом экспорта 295,7 тыс. тонн на 729,2 млн долларов. На 10-м месте располагалась Швейцария с результатом 109,8 тыс. тонн на 753 млн долларов. По оценкам АСКОНД, в 2021 году экспорт российских сладостей увеличится на 19,1% - до 824,5 тыс. тонн на 1,68 млрд долларов. Эти показатели станут рекордными для отрасли и превысят экспорт в допандемийном 2019 году на 30,8%. На шоколад приходится более 51,5% поставок российских сладостей. По итогам 2021 года Россия только укрепит позиции в десятке крупнейших мировых экспортеров шоколада, считают в АСКОНД.

Российские кондитерские изделия поставляются в 92 страны. Основными покупателями остаются Китай и страны Таможенного союза. На них приходится 57% экспортных поставок. Однако экспорт растет и за счет продаж на новых направлениях - Сербия, Бразилия, Нигерия и страны Ближнего Востока. В этом регионе шоколад считается одной из самых востребованных сладостей, а российские кондитерские изделия ценятся именно за высокое качество, отмечают в АСКОНД.

Поставки российского шоколада растут уже шестой год подряд. Например, в Китае наша продукция в последние годы занимает лидирующие позиции, подтверждает гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Основные перспективы для наращивания экспорта она связывает именно с рынками Китая и стран Ближнего Востока - нужно лишь грамотное продвижение, в том числе и в электронных каналах продаж. Только за один стрим с популярным китайским блогером можно продать российских сладостей на несколько сотен миллионов рублей.