Росстат назвал самые подорожавшие продукты ноября

Из всех продуктов питания в ноябре больше всего в России подорожали белокочанная капуста (8,2%), свежие огурцы (7,7%) и свекла (7,6%). Помимо овощей, серьезно подорожали яйца куриные (5,8%) и гречка (5,6%), следует из данных Росстата.

Из плодоовощной продукции также подорожали чеснок (на 3,6%), картофель (3,5%). Однако снизились цены на лимоны (сразу на 14,6%), апельсины (6,1%), лук репчатый (2,6%).

Цены на сахар выросли на 3,2%, а на подсолнечное масло - на 1,2%. На эти продукты власти замораживали цены, но сейчас ограничения сняты.

Мясо кур в среднем по России выросло в цене всего на 1,4%. Но за год цены на мясо птицы подскочили более чем на 31%. Это самый высокий показатель из продуктов питания. Среди лидеров роста цен в годовом выражении также куриные яйца (почти 26,5%) и плодоовощная продукция (почти 19,4%).

В ноябре, кроме того, подорожали кальмары мороженые - на 4,3%, сельдь соленая - на 3,8%, мука пшеничная - на 3,7%, горох и фасоль - на 3,0%, хлеб ржаной и пшеничный 1 и 2 сортов, рис, крупы манная, овсяная и перловая, овсяные хлопья "Геркулес", вермишель, макаронные изделия, кулинарные изделия из птицы - на 2,2-2,9%, филе сельди, булочные изделия сдобные, печенье, молоко пастеризованное, сметана, консервы томатные - на 2%.

Подешевели лишь алкогольные и безалкогольные напитки: водка - на 0,5%, коньяк - на 0,4%, соки фруктовые - на 0,3%, чай черный пакетированный - на 0,1%.

В целом инфляция в ноябре 2021 года составила 0,96% (в ноябре прошлого года - 0,71%), к декабрю прошлого года - 7,51% (в ноябре прошлого года в сравнении с декабрем 2019 года - 4,05%).