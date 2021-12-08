Росстат: В России дешевеет мясо

Последние две недели цены почти на все мясо понемногу снижаются, следует из данных Росстата.

Так, свинина с 30 ноября по 6 декабря подешевела почти на 0,7% (неделей ранее снижение составило 0,14%), мясо кур - на 0,4% (неделей ранее рост составил символические 0,1%), баранина - на 0,02% (неделей ранее снижение было на 0,04%). Продолжает немного расти в цене лишь говядина - 0,14% и 0,16% рост соответственно.

Кроме того, на прошлой неделе зафиксировано снижение цен на помидоры - на 3,4%, лук репчатый - на 0,7%, картофель и яблоки - на 0,2%. Вместе с тем, выросли цены на огурцы - на 4,9%, капусту белокочанную - на 4,8%, морковь - на 0,6%.

Больше всего из продуктов подорожали куриные яйца (на 1,2%), пшено и гречка (на 1,1%). Кроме того, цены выросли на колбасы вареные, масло сливочное, маргарин, макаронные изделия (на 0,8%), муку пшеничную, вермишель, конфеты шоколадные (на 0,7%), молоко пастеризованное, сметана (0,6%), творог жирный, хлеб ржаной, рис (0,5%).

Цены на сахар увеличились на 0,7%, подсолнечное масло - на 0,3%.

Недельная инфляция оказалась близка к нулю - 0,07%. С начала года она составила 7,57%