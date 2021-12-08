Рост цен на газ в ЕС перестал быть стимулом для пуска "Северного потока-2"

Биржевые цены на газ выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров продолжают нервировать европейцев, но перестали быть стимулом для ускорения процедуры запуска "Северного потока-2". Уже ясно, что российский газопровод не заработает раньше весны, "Газпром" постарался выжать максимальную пользу из сложившейся осенью ситуации, но процесс сертификации проекта был остановлен.

В целом для России здесь трагедии нет, бюджет страны получает 30% экспортной пошлины за газ вне зависимости от маршрута прокачки. Дивиденды "Газпрома", которые поступят государству как главному акционеру, также никак не зависят от запуска газопровода и, по-видимому, на фоне рекордных цен на газ, будут большими. Единственная потеря, в теории - объемы экспорта, которые в случае запуска "Северного потока-2" могли быть больше, но тогда и цены на газ снизились бы.

"Газпром" тоже не в накладе. Зампред правления компании Фамил Садыгов заявил, что строительство недействующего пока "Северного потока-2" окупилось уже дважды за счет рекордных цен на газ. При этом сохранение в ближайшие три месяца биржевых цен на газ на уровне выше 1000 долларов будет играть против быстрого запуска "Северного потока-2".

Скорее всего, зиму странам Европы придется прожить на существующих запасах "голубого топлива" и регулярных поставках по другим маршрутам. И, судя по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), они это сделают. Можно много говорить о рекордном отборе газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) в ноябре этого года, но суммарно с начала октября из них было откачано 18 млрд кубометров газа, а закачано 6,8 млрд кубометров. В прошлом году соотношение было - 16 млрд и 5 млрд кубометров. Почти весь рост отбора в этом году компенсирован увеличением закачки газа в ПХГ. Объемов запасов на сегодняшний день - 70,1 млрд кубометров с учетом пополнения - хватит для прохода зимнего периода, даже если брать рекордный отбор газа из ПХГ прошлой зимой. А погода в Европе пока стоит теплая, плюсовая. Морозы начались только в скандинавских странах, которые почти не зависят от газа, в Польше, где ПХГ заполнены на 93% и есть еще запасы сжиженного природного газа (СПГ), и в странах Прибалтики, которые уже ведут переговоры об увеличении импорта дешевой электроэнергии из России и Беларуси.

В итоге, если Европа переживет зиму без веерных отключений электричества и замерзающих городов, а цены на газ останутся на высоком уровне, то обвинят в последнем Россию как главного поставщика газа в Европу и бенефициара в сложившейся ситуации. Необходимость запуска "Северного потока-2" будет поставлена под сомнение, поскольку речь будет идти о еще большей зависимости Европы от поставок газа из нашей страны. Альтернативой станет рост импорта американского и катарского СПГ, а также увеличение мощностей альтернативной генерации. Главный довод противников "Северного потока-2" будет в том, что его запуск не гарантирует заполнение европейских ПХГ в будущем, а значит, ситуация может повториться.

Цены уже невыносимы для тех, кто реально оплачивает газ по ним, а недовольство в промышленности нарастает, как и давление на политиков, говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Северный поток-2" еще может быть введен в эксплуатацию в этом отопительном сезоне, если сертификация в Германии завершится в январе. Или если зима будет очень холодная, во второй части отопительного сезона возникнет угроза реального физического дефицита газа в Европе на фоне опустошенных хранилищ и оттока СПГ в Азию, подчеркнул эксперт.

По его мнению, мяч сейчас на стороне Германии и Европы. Инфраструктура построена и готова внести вклад в ликвидность рынка и в обеспечение энергетической безопасности Европы. С другой стороны, невооруженным глазом видно, как активно США пытаются заставить немцев взять на себя обязательства по заморозке проекта.

У европейских промышленников нарастает недовольство нынешними ценами на газ

С этим согласен замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов, который при этом отметил, что в Европе прекрасно понимают, что текущих мощностей газовых труб из России вполне достаточно для удовлетворения возросшего спроса на газ и не считают ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" единственным спасением от возможного дефицита. Поэтому быстрого разрешения проблемы ожидать не стоит, даже если у бизнеса и населения есть общественный запрос на снижение газовых цен.