Новости

Росстат: В России дешевеет мясо 19:21
Петр Шепотинник назначен программным директором Московского кинофестиваля 19:17
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о росте цен на АЗС 19:16
КНР одобрила терапевтическое средство на основе антител для лечения COVID 19:13
Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество при вооруженном нападении 19:11
Росстат назвал самые подорожавшие продукты ноября 19:05
РПЦ выступила против выставления на торги храмов в Турции 18:51
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста 18:41
В Госдуме ответили на мем Украины о "головной боли" от России 18:10
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в 10-й партии матча за титул чемпиона 18:10
Россия и Греция будут продвигать пакетные туры с поездками в обе страны 18:07
Эксперты опасаются роста цен на щебень 18:03
Восемь игроков "Тоттенхэма" заразились коронавирусом 18:01
Христиан в Египте возьмут под охрану 18:00
Соцопрос: От нового правительства немцы не ждут серьезных перемен 17:52
В "Газпроме" оценили уровень отбора газа из европейских хранилищ 17:51
Путин: Обеспечение безопасности одной страны не может идти за счет другой 17:39
Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию 17:38
Источник: Тедеско подпишет контракт с "Лейпцигом" до 2024 года 17:37
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 17:31
Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован 17:27
Путин присвоил новые звания двум генералам и четырем полковникам СК 17:24
Путин прокомментировал свой разговор с Байденом 17:12
Fitch улучшило прогноз российской экономики 17:00
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 18:51
Рубрика: Общество

РПЦ выступила против выставления на торги храмов в Турции

Текст: Владимир Емельяненко

Выставление на продажу христианских храмов в Турции "требует изучения", однако Русская православная церковь не может одобрить подобного отношения к храмам, где бы то ни было в мире. Об этом заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
РПЦ: Ватикан осознал пагубность исторической конфронтации с православным миром

Эти его слова стали реакцией РПЦ на осуждение депутатом турецкого парламента от Партии демократии народов Гаро Пайлан выставления на продажу зданий греческой православной церкви в городе Бурс и сирийской православной церкви в городе Мардина. Турецкий парламентарий призвал к вмешательству в эту ситуацию министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

"Конечно же, Русская православная церковь никогда не одобрит выставление на торги христианского храма, - сказал протоиерей Игорь Якимчук в интервью РИА Новости. - Что касается данной конкретной ситуации в Турции, то она требует дополнительного изучения. У нас пока нет детальной объективной информации об этих случаях".

Как сообщил Якимчук, в 2020 году в турецких городах Бурс, Анталья и Измир прошли рождественские православные богослужения, которые провели священники Русской православной церкви. Традиционно православных на территории Турции окормляет Константинопольский патриархат, так как исторически Турция является его канонической территорией.

Справка "РГ"

В России в 2020 году был выставлен на продажу через сервис для размещения объявлений храм великомученика Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области, памятник архитектуры регионального значения, построенный, по сведениям сайта РПЦ, в XIX веке. Событие вызвало общественный резонанс. После вмешательства РПЦ и общественных деятелей, сообщает сайт, храм был выкуплен меценатом и передан Русской православной церкви.

Общество Религия

Главное сегодня

Путин назвал провокационным вопрос про "вторжение" России на Украину
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста
Кабмин выделит 14 млрд рублей на ежемесячные выплаты для детей 8-17 лет
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС
Из военного бюджета США исключили санкции против России
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"