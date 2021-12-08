РПЦ выступила против выставления на торги храмов в Турции

Выставление на продажу христианских храмов в Турции "требует изучения", однако Русская православная церковь не может одобрить подобного отношения к храмам, где бы то ни было в мире. Об этом заявил секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Эти его слова стали реакцией РПЦ на осуждение депутатом турецкого парламента от Партии демократии народов Гаро Пайлан выставления на продажу зданий греческой православной церкви в городе Бурс и сирийской православной церкви в городе Мардина. Турецкий парламентарий призвал к вмешательству в эту ситуацию министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

"Конечно же, Русская православная церковь никогда не одобрит выставление на торги христианского храма, - сказал протоиерей Игорь Якимчук в интервью РИА Новости. - Что касается данной конкретной ситуации в Турции, то она требует дополнительного изучения. У нас пока нет детальной объективной информации об этих случаях".

Как сообщил Якимчук, в 2020 году в турецких городах Бурс, Анталья и Измир прошли рождественские православные богослужения, которые провели священники Русской православной церкви. Традиционно православных на территории Турции окормляет Константинопольский патриархат, так как исторически Турция является его канонической территорией.

Справка "РГ"

В России в 2020 году был выставлен на продажу через сервис для размещения объявлений храм великомученика Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области, памятник архитектуры регионального значения, построенный, по сведениям сайта РПЦ, в XIX веке. Событие вызвало общественный резонанс. После вмешательства РПЦ и общественных деятелей, сообщает сайт, храм был выкуплен меценатом и передан Русской православной церкви.