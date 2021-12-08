Рубль нашел "золотую середину", но после 15 декабря может ее покинуть

На старте недели валютные торги в России и движения по акциям отечественных компаний шли более-менее синхронно. Цены на нефть оправились от шока, вызванного появлением и стремительным распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Специально для "Российской газеты" шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев рассказал, что может помочь укрепиться рублю и в каких коридорах он будет двигаться по отношению к доллару и евро в декабре-января:

- В пользу постепенного притока денег в российские активы на этой неделе может сыграть одновременный рост цен на нефть и индексов на американской бирже. Марка Brent прибавила от дна уже больше 15% с прошлой пятницы и снова торгуется выше 75 долларов за баррель. А главный индекс широкого рынка Уолл-Стрит вновь поднимался в район 4,700 пункта, что всего лишь на 0,92% ниже абсолютных исторических максимумов в этом году.

Таким образом, большинство коррекционных беспокойств на биржах относительно быстрого распространения штамма "омикрон" уже более чем в 50 странах мира оказалось отыграно назад и по сырью, и по акциям крупнейших мировых компаний. Случилось это благодаря заявлениям органов здравоохранения ЮАР и главного медицинского советника Белого дома Энтони Фаучи о мягком течении всех известных случаев заражения "омикроном". А это, разумеется, сейчас главное, чего так хотят услышать рынки.

Схожие оценки известных российских вирусологов в любой момент до Нового года могут возродить былой оптимизм российских бирж. И они уже прозвучали. Анатолий Альтштейн из института Гамалеи заявил о возможности скорого конца пандемии с появлением щадящей версии вируса. А член-корреспондента РАН Петр Чумаков из Института молекулярной биологии им Энгельгардта сообщил, что "омикрон" способен послужить живой вакциной естественного происхождения.

Но инвесторам в облигации госдолга России, где годовая доходность уже выше 8,5% годовых, и в "голубые фишки" нашего фондового рынка, видимо, потребуется еще время. Они должны переварить как общий месседж по итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, так и решения Федрезерва США по скорости сворачивания новых многомиллиардных довесков к избыточной долларовой денежной массе. Последнее еще только предстоит узнать вечером 15 декабря.

До этой даты российская валюта вряд ли резко покинет пределы предполагаемого коридора колебаний с вероятными границами от 72,5 до 75 рублей за доллар и от 81,8 до 85 рублей за евро.

Под влиянием изменений в оценках ситуации по пандемии от чиновников ВОЗ и лидеров государств, курс доллара еще, конечно, теоретически может приблизиться в декабре-январе к знаковым планкам в 70 рублей или 80 рублей. Однако спокойное положение рубля возле золотой середины выглядит вероятнее.

Тревог на рынках сейчас все меньше, но пока хватает и моментов неопределенности вокруг вируса, шагов западных финансовых регуляторов и геополитики.