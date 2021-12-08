С 29 ноября вновь приступил к своим обязанностям "Снежный дозор"

С 29 ноября 2021 года до 29 января 2022 года Русское географическое общество и научно-образовательная ассоциация АКСОН проводят проект "Снежный дозор" - наблюдение за снегом и льдом в разных регионах России силами волонтеров.

Зачем и кому это нужно? Климат планеты меняется, и ученым нужна наша помощь: подтвердить или опровергнуть опасные тенденции. Для этого надо зарегистрироваться на портале fenolog.rgo.ru и регулярно информировать фенологов (это те, кто изучает сезонные явления природы) о зимних метеопараметрах в своем регионе. Дополняя наблюдения фотографиями.

Еще не поздно присоединиться к "Снежному дозору"? - спрашиваю директора Департамента по работе с молодежью РГО Антона Юрманова.

Антон Юрманов: Присоединиться к проекту возможно в любое время, главное - успеть зафиксировать необходимые сезонные события вроде выпадения первого снега, установления снежного покрова или ледостава, а затем внести данные до 29 января на портал Фенологической сети РГО.

Сколько вам нужно участников? Предвижу ответ: чем больше - тем лучше. Но все-таки, оптимальное количество волонтеров - это сколько? И какие регионы в приоритете?

Антон Юрманов: Совершенно верно, чем больше будет добровольцев, тем лучше. Однако в случае "Снежного дозора" для науки больший интерес представляет география проекта, ведь для составления полной картины необходимы данные со всех регионов страны. Интереснее всего было бы получить данные о Сибири и Дальнем Востоке.

Сколько было участников в прошлом сезоне? Кто они?

Антон Юрманов: Сложно оценить число, т.к. зачастую участвуют семьями: школьники с учителями или родителями в рамках дополнительных заданий или просто из интереса. В прошлом сезоне "Снежный дозор" пополнился более чем из 100 точек со всей страны.

У региональных отделений РГО есть фенологические комиссии - они и составляют костяк исследователей?

Антон Юрманов: Фенологические комиссии участвуют в ведении наблюдений, однако самое большое число участников проекта составляют школьники: они начинают проводить наблюдения вместе с учителями или родителями, а затем сами втягиваются и продолжают вести наблюдения. В дальнейшем могут проводить исследовательские работы на тему фенологии.

Самое большое число участников проекта составляют школьники

Вы объявили, что анализ данных поможет составить карту климатических аномалий и будет полезен для исследований климата. Поясните на понятном обывателю языке: эти данные нужны сегодня? Или это работа на перспективу, для наших детей или внуков?

Антон Юрманов: Эти данные полезны и для сегодняшнего дня, чтобы понимать, что происходит в настоящее время. И для будущего, чтобы спрогнозировать дальнейшие возможные изменения. Сопоставление дат начала явлений даже за несколько лет очень хорошо это показывает.

Об обывательских страхах. Скажем, в 1890 году в Тотьме в ноябре трещали 30-градусные морозы. Сейчас среднее месячное значение - ноль градусов. Получается, правы те, кто бьет в набат, - на Земле все теплее, так?

Антон Юрманов: Изменения температур воздуха год от года сложно отрицать, это инструментальные наблюдения. Заметные колебания температуры в конкретные дни могут быть, кроме того, они могут происходить и в будущем. Климат оценивается не конкретными максимумами и минимумами, а по средним величинам. Которые на сегодняшний день показывают тренд на потепление.

Вы много времени проводите в экспедициях. Есть ощущения, что климат меняется?

Антон Юрманов: Наиболее яркой иллюстрацией реакции окружающей среды на изменение климата стала работа в 2020 году: на Эльбрусе, во время поиска лагеря первовосходителей 1829 года. Обнаружив место, подходящее по дневниковым описаниям участника экспедиции Адольфа Купфера и отмеченное высеченной в скале пентаграммой, был поражен. Невозможно игнорировать, что почти за 200 лет описанное им как "ни следа растительности, разве что малое число лишайников покрывает утесы, это место лишь на какую-то сотню футов ниже границы вечных снегов", превратилось в очаги альпийских лугов в сотне метров ниже ледника, хотя мы посещали это место в тот же месяц.