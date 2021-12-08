Статую генерала Ли переплавят и подарят центру афроамериканцев

Статуя генерала Конфедерации Роберта Ли, вызвавшая протесты в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), будет переплавлена и "превращена в новое произведение общественного искусства центром афроамериканского наследия". Такое решение принял городской совет Шарлотсвилля, сообщает Daily Progress.
Памятник Ли, а также статуя генерала Томаса "Каменная стена" Джексона были снесены в июле этого года по решению мэрии города. Высший суд Вирджинии постановил, что город может удалить статуи Ли и Джексона. По данным газеты, властям поступило шесть предложений от субъектов, заинтересованных в приобретении одной или обеих статуй.
Члены Совета проголосовали за дарение статуи Ли Центру центру афроамериканского наследия Джефферсона, чье предложение "перековать мечи на орала" получило почти тридцать писем поддержки от организаций и отдельных лиц, в том числе потомков порабощенных сообществ из Университета Вирджинии и потомков рабов общины Монтичелло.
"Наша идея "Перековать мечи на орала" заключается в том, чтобы преобразовать то, что когда-то было токсичным в нашем общественном пространстве, в нечто прекрасное, что может лучше отражать социальные ценности всего нашего сообщества", - сказала исполнительный директор центра Андреа Дуглас. В пресс-релизе Центра наследия, возглавляемого чернокожими, также говорится, что "процесс взаимодействия с общественностью" будет способствовать развитию паблик-арт-проекта, для которого уже собрано 590 тысяч долларов.
Статуя раннего лидера Ку-клукс-клана и генерала Конфедерации Натана Белдфорда Форреста, которая долгое время вызывала гнев автомобилистов на шоссе Interstate 65 в штате Теннесси, была удалена во вторник утром из частной собственности, где она стояла на протяжении десятилетий, сообщает NBC News. "Форрест не присутствовал на битве при Нэшвилле, эта статуя уродлива и не имеет исторического значения", - говорится в сообщении властей округа. Когда новости об удалении статуи распространились в интернете, пользователи социальных сетей отметили крайне плохое изображение лица Форреста с отвисшей челюстью. "Это в лучшем случае очень странно выглядящая статуя. Я хотел бы знать, о чем думал художник", - отметил один пользователь Twitter. В 2017 году придорожная статуя была облита розовой краской.
BREAKING: The Nathan Bedford Forrest statue along I-65 is in the process of being removed this morning. The owner of the installation and the land on it died last year, and the executor of the will ordered it be taken down.— Chris Davis NC5 (@ChrisDavisMMJ) December 7, 2021
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