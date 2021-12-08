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08.12.2021 06:49
Рубрика: В мире

Статую генерала Ли переплавят и подарят центру афроамериканцев

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Ryan M. Kelly Фото: AFP/Ryan M. Kelly
Фото: AFP/Ryan M. Kelly

Статуя генерала Конфедерации Роберта Ли, вызвавшая протесты в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), будет переплавлена и "превращена в новое произведение общественного искусства центром афроамериканского наследия". Такое решение принял городской совет Шарлотсвилля, сообщает Daily Progress.

Фото: AFP
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Памятник Ли, а также статуя генерала Томаса "Каменная стена" Джексона были снесены в июле этого года по решению мэрии города. Высший суд Вирджинии постановил, что город может удалить статуи Ли и Джексона. По данным газеты, властям поступило шесть предложений от субъектов, заинтересованных в приобретении одной или обеих статуй.

Члены Совета проголосовали за дарение статуи Ли Центру центру афроамериканского наследия Джефферсона, чье предложение "перековать мечи на орала" получило почти тридцать писем поддержки от организаций и отдельных лиц, в том числе потомков порабощенных сообществ из Университета Вирджинии и потомков рабов общины Монтичелло.

"Наша идея "Перековать мечи на орала" заключается в том, чтобы преобразовать то, что когда-то было токсичным в нашем общественном пространстве, в нечто прекрасное, что может лучше отражать социальные ценности всего нашего сообщества", - сказала исполнительный директор центра Андреа Дуглас. В пресс-релизе Центра наследия, возглавляемого чернокожими, также говорится, что "процесс взаимодействия с общественностью" будет способствовать развитию паблик-арт-проекта, для которого уже собрано 590 тысяч долларов.

Между тем

Статуя раннего лидера Ку-клукс-клана и генерала Конфедерации Натана Белдфорда Форреста, которая долгое время вызывала гнев автомобилистов на шоссе Interstate 65 в штате Теннесси, была удалена во вторник утром из частной собственности, где она стояла на протяжении десятилетий, сообщает NBC News. "Форрест не присутствовал на битве при Нэшвилле, эта статуя уродлива и не имеет исторического значения", - говорится в сообщении властей округа. Когда новости об удалении статуи распространились в интернете, пользователи социальных сетей отметили крайне плохое изображение лица Форреста с отвисшей челюстью. "Это в лучшем случае очень странно выглядящая статуя. Я хотел бы знать, о чем думал художник", - отметил один пользователь Twitter. В 2017 году придорожная статуя была облита розовой краской.

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