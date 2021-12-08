Стоит ли закредитованным горожанам идти к "антиколлекторам"

Один из самых популярных в интернете блогеров Дмитрий Кузнецов сделал себе на этой теме громкое имя. "Мы предлагаем нашим клиентам план финансовой защиты, а в качестве бесплатной услуги ставим переадресацию звонков коллекторов, - объясняет он в одном из своих роликов. - Мы берем на себя общение с кредиторами". Блогер чаще всего просто откровенно троллит всех сотрудников служб взыскания, которые пытаются разыскать клиентов. Но это просто работа на камеру. В большинстве случаев, рассказывает у себя на канале Дмитрий Кузнецов, звонки просто переадресуются на кол-центр. А там всем отвечают по скрипту: присылайте, мол, все свои возражения и требования по месту регистрации должника, а дальше мы вам письменно ответим. Дело, по уверению антиколлекторов, кончается либо официальным банкротством должника, либо отказом кредиторов от требований.
В Сети можно встретить сотни отзывов об услугах этой и других подобных фирм. Если одни должники благодарят "спасителей" за спокойную жизнь, то другие отмечают, что от долгов так и не избавились. А больше того - заплатили еще и 100 тысяч рублей за юридическую защиту, но пользы от нее не почувствовали.
Как рассказал "РГ" руководитель юридической коллегии "Белая сова" Денис Хузиахметов, большая часть антиколлекторов дает 100-процентную гарантию на явно неисполнимую услугу - "списание всех долгов". "Универсального инструмента для этого просто нет, - говорит юрист. - Закону известна только одна процедура - банкротство. Но и она довольно дорогостоящая с учетом расходов на арбитражного управляющего". А жалобы на коллекторов, отмечает собеседник "РГ", может писать и сам человек без всяких посредников и денег. Но, как считает кредитный юрист Данила Михалищев, толк в переадресации звонков все-таки есть, так как они снимают хотя бы психологическую нагрузку с должника.
В то же время, отмечает вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета "Деловой России" Владимир Кузнецов, антиколлекторские фирмы по своей природе являются все-таки юридическими организациями. Туда, по его оценкам, обращаться все-таки можно, но надо обратить внимание на отзывы - не на те, что на сайте агентства, а на те, что циркулируют в соцсетях.
Хорошая фирма никогда не будет обещать клиентам золотые горы, обязательно заключит договор, где пропишет все свои обязательства. Также важно помнить, что нормальные антиколлекторы не будут связываться с небольшими долгами, это просто нерентабельно.