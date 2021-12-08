Стоит ли закредитованным горожанам идти к "антиколлекторам"

Что делать, если замучили звонками кредиторы, а заплатить нечем? Такие рекламные вопросы-призывы все чаще звучат у станций метро в Москве и на YouTube. "Антиколлекторы" уверяют: закон позволяет должнику не платить бешеные проценты и совершенно легально избавиться от долгов. Неужели это действительно так?

Один из самых популярных в интернете блогеров Дмитрий Кузнецов сделал себе на этой теме громкое имя. "Мы предлагаем нашим клиентам план финансовой защиты, а в качестве бесплатной услуги ставим переадресацию звонков коллекторов, - объясняет он в одном из своих роликов. - Мы берем на себя общение с кредиторами". Блогер чаще всего просто откровенно троллит всех сотрудников служб взыскания, которые пытаются разыскать клиентов. Но это просто работа на камеру. В большинстве случаев, рассказывает у себя на канале Дмитрий Кузнецов, звонки просто переадресуются на кол-центр. А там всем отвечают по скрипту: присылайте, мол, все свои возражения и требования по месту регистрации должника, а дальше мы вам письменно ответим. Дело, по уверению антиколлекторов, кончается либо официальным банкротством должника, либо отказом кредиторов от требований.

В Сети можно встретить сотни отзывов об услугах этой и других подобных фирм. Если одни должники благодарят "спасителей" за спокойную жизнь, то другие отмечают, что от долгов так и не избавились. А больше того - заплатили еще и 100 тысяч рублей за юридическую защиту, но пользы от нее не почувствовали.

Как рассказал "РГ" руководитель юридической коллегии "Белая сова" Денис Хузиахметов, большая часть антиколлекторов дает 100-процентную гарантию на явно неисполнимую услугу - "списание всех долгов". "Универсального инструмента для этого просто нет, - говорит юрист. - Закону известна только одна процедура - банкротство. Но и она довольно дорогостоящая с учетом расходов на арбитражного управляющего". А жалобы на коллекторов, отмечает собеседник "РГ", может писать и сам человек без всяких посредников и денег. Но, как считает кредитный юрист Данила Михалищев, толк в переадресации звонков все-таки есть, так как они снимают хотя бы психологическую нагрузку с должника.

В то же время, отмечает вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета "Деловой России" Владимир Кузнецов, антиколлекторские фирмы по своей природе являются все-таки юридическими организациями. Туда, по его оценкам, обращаться все-таки можно, но надо обратить внимание на отзывы - не на те, что на сайте агентства, а на те, что циркулируют в соцсетях.

Хорошая фирма не будет обещать клиентам золотые горы, обязательно заключит договор, где пропишет все свои обязательства

Хорошая фирма никогда не будет обещать клиентам золотые горы, обязательно заключит договор, где пропишет все свои обязательства. Также важно помнить, что нормальные антиколлекторы не будут связываться с небольшими долгами, это просто нерентабельно.