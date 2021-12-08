Суд отказал Земфире в ее иске о защите чести к Евгению Гришковцу

Останкинский суд Москвы в среду рассмотрел иск певицы Земфиры о защите чести, достоинства и деловой репутации к писателю и драматургу Евгению Гришковцу и телеканалу "Дождь" (признан в РФ иноагентом).

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Останкинского суда, Земфира Рамазанова требовала взыскать с Гишковца 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 45 тысяч рублей за судебные издержки. Кроме того, певица требовала удалить интервью писателя телеканалу и признать высказывания Гришковца не соответствующими действительности и порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Певица обратилась в суд после того как в эфире "Дождя" 27 мая Евгений Гришковец нелестно отозвался о творчестве Земфиры и назвал ее "наркоманкой". По словам Земфиры, высказывания Гришковца негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников.

Останкинский суд, изучив материалы и обстоятельства дела и выслушав мнение, постановил - в иске Земфире Рамазановой отказать.