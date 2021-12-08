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08.12.2021 09:54
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Шамиль Керашев, Илья Чекинев
The Hatters споют золотые хиты, Louna спасут рок-н-ролл, Дельфин выступит в "клубе для особенных концертов", а Рэнди Брекер вместе с Игорем Бутманом не дадут заскучать любителям джаза.
Фото: TCI Фото: TCI
Фото: TCI

Кто играет: Группа The Hatters.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Всего за пять лет питерские "Шляпники" прошли все фазы превращения в рок-звезд - от квартирников до стадионов. Их музыкальный коктейль из панка вперемежку с романсом и джаза пополам с шансоном оказался настолько крепок, что зашкаливает уровень адреналина в крови. Лучшим традициям "русско-цыганского народного алкохардкора на душевных инструментах" (как именуют свой жанр сами питерцы) следует только что вышедший альбом Golden Hits. Множество улетных старых и новых хитов прозвучат на юбилейном концерте группы в Music Media Dome. В превкушении улета восьмитысячный концертный зал заранее снимает шляпу.

Где, когда, сколько: Music Media Dome; 10 декабря; 2 000 - 10 000 руб.

Фото: Московский международный Дом музыки

Кто играет: Рэнди Брекер и квинтет Игоря Бутмана.

Что играет: Джаз.

Почему идти: В свои 75 трубач Рэнди Брекер - один из столпов того, что называют современным джазом. Первоначально он и его брат-саксофонист Майкл играли фьюжн - с мощной ударной секцией, "примоченной" гитарой, звонкими клавишами и прямолинейно-элегическим ритмом. Когда же мода на джаз-рок спала, Рэнди погрузился в пост-боп, периодически переключаясь на мейнстримные баллады. На концерте в Москве мы услышим джазового корифея в обеих ипостасях, а компанию ему составит квинтет Игоря Бутмана. Кстати, нашего главного саксофониста связывает с Рэнди Брекером не только музыка, но и дружба, поэтому атмосфера в Доме музыки обещает быть очень теплой и уж наверняка не скучной.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 10 декабря; 800 - 7 000 руб.

Фото: Line Up

Кто играет: Дельфин, Луна.

Что играет: Рок, хип-хоп, электроника, поп.

Почему идти: Новый Papa Bar Live - эволюция барной философии в сторону "клуба для особенных концертов": душевно и небанально. Любителей тесного эмоционального контакта с артистами приглашают на танцпол, а для тех, кому комфортнее держать дистанцию, есть VIP-зона. Новую клубную концепцию можно будет оценить 11 декабря, на акустическом концерте неутомимого рэп-рок- экспериментатора Дельфина. Или днём позже, когда певица Луна, "русская Лана Дель Рэй", представит здесь свою эксклюзивную программу - тоже в акустическом варианте.

Где, когда, сколько: Papa Bar Live, 11 декабря, 3 500 - 8 000 руб; 12 декабря, 2 400 - 6 500 руб.

Фото: ООО "Культурная служба"

Кто играет: Группа Louna.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "Время спасать рок-н-ролл", - поет солистка группы Louna Лусинэ Геворкян, и любые сомнения в серьезности музыкантов разбиваются об острые гитарные риффы и пронзительный вокал фронтвумен. Формально Louna - это "альтернатива", но дело не ограничивается ревом перегруженных гитар и вокальным гроулингом. Каждый концерт проникнут духом свободы и бунтарства, мелодии запоминаются, тексты будоражат, но при этом Лусине подчас проявляет себя не рок-фурией, а проникновенной и даже нежной певицей. В ГЛАВCLUBе группа подведет итог своей 12-летней истории, собрав в сет-лист все главные хиты и демонстрируя неизменные драйв и харизму.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB; 11 декабря; 1 900 - 4 000 руб.

Культура Музыка Рок Гид-парк

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